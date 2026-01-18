Askeri güç kullanılırsa yaptırımlar devreye girer

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Şam yönetiminin Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönük saldırılarına dair açıklama yaptı.

Graham, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Eğer yeni Suriye hükümeti Suriyeli Kürtlere ve SDF’ye karşı askerî güç kullanırsa, bu Suriye’de ve bölgede muazzam bir istikrarsızlık oluşturur ve bana bu yeni rejim hakkında bilmem gereken her şeyi anlatır. Suriye hükümeti askerî harekâta girişirse, Caesar Yasası yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymak ve onları daha da ağırlaştırmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 259

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.