"İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak artık buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü ifade etti. İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu. The Guardian gazetesinin, İngiltere Savunma Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermeyi düşündüğü ileri sürülmüştü. AA

