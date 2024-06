Avrupa’da uyuşturucuya her yerde ulaşılıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) uyuşturucu izleme ajansı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA), uyuşturucuya erişimin kolaylaştığına ve giderek karmaşıklaşan ticarileşme modellerine dikkat çeken son raporunda, Avrupa’da uyuşturucuyla ilgili durumun, en iyi “her yerde, her şey, herkes” şeklinde tanımlanabileceği ifade edildi.

EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel salı günü yayınlanan raporun sunumunu yaparken, yasadışı uyuşturucu kullanımının etkisinin artık toplumun hemen her yerinde görüldüğünü belirtti ve “AB topraklarında hiç bu kadar çok uyuşturucu bulunmamış ya da üretilmemişti” ifadelerini kullandı. Raporda, “Burada esas mesele, uyuşturucu kullanan insanlarla yargılayıcı olmayan bir şekilde çalışmaktır” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi Haber Merkezi

