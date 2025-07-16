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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Cevap bekleyen sorular

16 Temmuz 2025, Çarşamba 00:26
MECLİS ARAŞTIRMA RAPORU AÇIKLANMADIĞI İÇİN, 15 TEMMUZ AYDINLANABİLMİŞ DEĞİL. HÂLÂ KAMU VİCDANINDA CEVAP BEKLEYEN SORULAR VAR.

Kritik sorular cevap bulmadı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen dokuz yıla rağmen, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yöneltilen kritik sorulara hâlâ tatmin edici bir açıklama gelmiş değil. Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz, bu soruları bir kez daha kamuoyunun dikkatine sundu.

Akar ve Fidan komisyona gitmedi

Yılmaz “Olayın iki baş kahramanı, zamanın Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, TBMM’de darbeyi araştırmak üzere kurulan komisyona gelip, soruları şahsen cevaplamayı reddettikleri için de sorular sekiz yıldır ortada duruyor” diye yazdı.

Dönemin komutanları sessiz

Yılmaz, özellikle darbe girişimi öncesinde  kamu görevlilerinin ihmaller zincirini sorguladı. Darbe girişimi gecesi yaşananlara dair kamuoyunun zihninde hâlâ pek çok soru olduğuna işaret eden Yılmaz, bu sorulara verilen “sessizlik” cevabının artık kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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Sorular hâlâ kamu vicdanında cevap bekliyor

15 Temmuz’un üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yöneltilen sorular hâlâ kamu vicdanında cevap bekliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen dokuz yıla rağmen, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a yöneltilen kritik sorulara hâlâ tatmin edici bir açıklama gelmiş değil. Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz, bu soruları bir kez daha kamuoyunun dikkatine sundu.

Yılmaz, T24’te kaleme aldığı yazısında, “Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve zamanın MİT Müsteşarı Hakan Fidan cevaplamayı reddetse de 15 Temmuz’un dokuzuncu yılında bir kez daha soruyorum: ‘Üç helikopterle MİT Müsteşarı kaçırılacak’ ihbarı nasıl oldu da ‘darbe girişimi’ olarak değerlendirilmedi? Subayların Fetullahçılar arasından özel olarak seçilmesini kim sağladı? Bu darbe girişimi en başından önlenebilir miydi?” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un komutanları sessiz

Yılmaz, özellikle darbe girişimi öncesinde Kara Havacılık’ta görevli bir binbaşının verdiği ihbara rağmen ciddi bir önlem alınmamasını ve bu sürecin yönetiminde yaşanan belirsizlikleri gündeme getirdi. “Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın, Akıncı Üssü’ne götürülmek üzere derdest edildiği saat 21.00’e kadar geçen sürede yaşananların mantıklı bir açıklamasını hâlâ öğrenemedik” diyen Yılmaz, bu kritik saatlerde kamu görevlilerinin ihmaller zincirini sorguladı: “Olayın iki baş kahramanı, zamanın Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, TBMM’de darbeyi araştırmak üzere kurulan komisyona gelip, soruları şahsen cevaplamayı reddettikleri için de sorular sekiz yıldır ortada duruyor.” Darbe girişimi gecesi yaşananlara dair kamuoyunun zihninde hâlâ pek çok soru olduğuna işaret eden Yılmaz, bu sorulara verilen “sessizlik” cevabının artık kabul edilemez olduğunu vurguladı. Haber Merkezi

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TÜSİAD’DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin 9. yılı sebebiyle yazılı açıklama yapıldı. TÜSİAD’ın açıklamasında, “9 yıl önce, ülkemizin demokratik hukuk düzenine karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkan, bu uğurda canlarını ortaya koyan tüm yurttaşlarımızı ve güvenlik görevlilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 15 Temmuz, yalnızca bir kalkışmanın bastırılması değil; halk iradesinin, anayasal düzenin ve ortak geleceğimizin kararlılıkla savunulmasıdır” denildi.

Haber Merkezi

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