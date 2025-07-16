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16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail, Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’na hava saldırısı düzenledi

16 Temmuz 2025, Çarşamba 13:25
İsrail ordusu, Suriye’nin başkenti Şam’da Genelkurmay Başkanlığı’nın girişine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını "takip ettiğini" açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirdi.

Öte yandan, Şam’da 3 patlama meydana geldiğini aktarıldı.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de hükümetin üst kademelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimlerden Suriye hükümetine yönelik "saldırıların artacağı" tehditleri yükselmişti.

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AA

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