Avusturya ve Kanada İsrail’i kınadı

Avusturya, İsrail güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolünü genişletme yönündeki uluslararası hukuku ihlal eden kararını kınadı.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolü genişletme kararını kınadıklarını bildirdi. Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eide, söz konusu kararın bölgenin statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tek taraflı bir adım olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukuk kapsamında geçerli olmadığını vurguladı. AA

