ABD’li Senatör Graham’dan küstah açıklama: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında “İran” polemiği patlak verdi.

Fidan’ın bölgedeki tansiyonun düştüğüne yönelik diplomatik değerlendirmesi, Graham’ın sert ifadeleriyle karşılık buldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir yayında Washington-Tahran hattındaki gerilimi değerlendirirken diplomasiyi önceleyen şu ifadeleri kullanmıştı: “Önemli olan konuşmanın somut bir neticeye giderken savaş tehdidinden uzaklaşmasıdır. Şu an için en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor.” Bakan Fidan’ın bu sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Graham, “sözde bölgesel müttefikler” olarak tanımladığı Türkiye, Katar ve Mısır’a yönelik sert bir mesaj paylaştı. İran lideri Ali Hamaney’i “dinî bir Nazi” olarak nitelendiren Graham, statükonun korunmasına karşı çıktı: “Ayetullah ve katil rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir.”