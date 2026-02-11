İlhak girişimine kınama

Birleşmiş Milletler Arap Grubu ve İİT, İsrail’in Batı Şeria’da Filistin yönetimine ait bölgelerde denetim ve kontrol faaliyetlerini arttıran kararlarını şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu ve BM İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde “denetim ve kontrol faaliyetlerini” arttıran bir dizi kararını “şiddetle” kınadı. BM Arap Grubu ve İİT üyelerinin temsilcileri, New York’taki BM Genel Merkezi’nde kameraların karşısına çıkarak açıklama yaptı.

Cezasız kalmasın

İlk önce konuşan Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM’nin tüm bileşenlerini, İsrail hükümetinin bu yasa dışı tutumunu derhal geri alması için harekete geçirmeye yönelik girişimlere başladıklarını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi’ni bu konudaki sorumluluklarını üstlenmeye çağıran Mansur, İsrail’in tutumunun durdurulmasını ve uluslararası hukukun ihlalinin cezasız kalmamasını umduklarını söyledi.

İsrail şiddetle kınandı

İİT New York Grubu Dönem Başkanı olan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ise “İİT grubu, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in yasa dışı egemenliğini dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini güçlendirmeyi, yeni bir yasal ve idarî gerçeklik oluşturmayı amaçlayan yasa dışı İsrail kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınamaktadır” diye konuştu.