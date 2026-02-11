"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İlhak girişimine kınama

11 Şubat 2026, Çarşamba 18:15
Birleşmiş Milletler Arap Grubu ve İİT, İsrail’in Batı Şeria’da Filistin yönetimine ait bölgelerde denetim ve kontrol faaliyetlerini arttıran kararlarını şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 22 Arap ülkesinin oluşturduğu BM Arap Grubu ve BM İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde “denetim ve kontrol faaliyetlerini” arttıran bir dizi kararını “şiddetle” kınadı. BM Arap Grubu ve İİT üyelerinin temsilcileri, New York’taki BM Genel Merkezi’nde kameraların karşısına çıkarak açıklama yaptı.

Cezasız kalmasın

İlk önce konuşan Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere BM’nin tüm bileşenlerini, İsrail hükümetinin bu yasa dışı tutumunu derhal geri alması için harekete geçirmeye yönelik girişimlere başladıklarını açıkladı. BM Güvenlik Konseyi’ni bu konudaki sorumluluklarını üstlenmeye çağıran Mansur, İsrail’in tutumunun durdurulmasını ve uluslararası hukukun ihlalinin cezasız kalmamasını umduklarını söyledi.

İsrail şiddetle kınandı

İİT New York Grubu Dönem Başkanı olan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ise “İİT grubu, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail’in yasa dışı egemenliğini dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini güçlendirmeyi, yeni bir yasal ve idarî gerçeklik oluşturmayı amaçlayan yasa dışı İsrail kararlarını ve önlemlerini şiddetle kınamaktadır” diye konuştu. 

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: İlhaka karşıyım

    Erken seçim geliyor

    Sokağa inmeden siyaset olmaz

    İlhak girişimine kınama

    Kanada tarihindeki en ölümcül 2. okul saldırısı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    İsrailli gazeteci: 'Tel Aviv, son hamlesiyle Batı Şeria'yı fiilen ilhak etti' - 'Filistinlilerin, Amerika'nın yerli halkı gibi unutulmalarından korkuyorum'

    Ocak ayında en çok hangi otomobiller satıldı?

    'Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır'

    ABD’li Senatör Graham’dan küstah açıklama: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz

    Cezaevlerinin hâli perişan

    Enflasyon liginde lideriz

    Hükümetin ihracat politikasına eleştiri

    3Y ile mücadele edeceğiz denilmişti: Bu hale nasıl düştük?

    Rusya Harkiv'e İHA saldırısı düzenledi: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Erzincan-Kemah'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu

    Hz. İsa (asm) ve Deccal mücadelesi

    İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: 100. yılımıza varmadan yıkılacağız

    İsrail işgali genişletiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: 100. yılımıza varmadan yıkılacağız
    Genel

    Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD’li Senatör Graham’dan küstah açıklama: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz
    Genel

    Erken seçim geliyor
    Genel

    Erzincan-Kemah'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Hükümetin ihracat politikasına eleştiri
    Genel

    Cezaevlerinin hâli perişan
    Genel

    3Y ile mücadele edeceğiz denilmişti: Bu hale nasıl düştük?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.