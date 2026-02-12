"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Kliçko: Kiev yoğun düşman saldırısı altında

12 Şubat 2026, Perşembe 12:02
Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun sabah erken saatlerden itibaren kente yönelik yoğun hava saldırısı sürdürdüğünü bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

 

Saldırıların yerel saatle 04.32 itibarıyla başladığını belirten Kliçko, "Düşman, başkentin altyapısını balistik füzeleri ile vuruyor." ifadesini kullandı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre Kiev'de saldırılar nedeniyle 2 kişinin yaralandığını aktararak, "Başkente yönelik yoğun düşman saldırısı gerçekleşiyor." paylaşımı yaptı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıların sürdüğü kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsviçre, "nüfusu 10 milyon ile sınırlama" önerisini oylayacak

    Çin Şanghay'da metro inşaatının sürdüğü güzergahtaki kavşak çöktü

    Kliçko: Kiev yoğun düşman saldırısı altında

    Japonya'daki şiddetli kış şartları sebebiyle 46 kişi öldü

    Arjantin'de protestolarda tansiyon yükseldi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
    📷

    Tatili, insanı ve kainatı okuyarak değerlendirdiler - Okuma programları imanî buluşmalara vesile oldu

    Çıldır Gölü'nde suya batan traktör çıkarıldı

    Amasya’da biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenen 3 kişi öldü

    Trump: İlhaka karşıyım

    Erken seçim geliyor

    Sokağa inmeden siyaset olmaz

    İlhak girişimine kınama

    Kanada tarihindeki en ölümcül 2. okul saldırısı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    İsrailli gazeteci: 'Tel Aviv, son hamlesiyle Batı Şeria'yı fiilen ilhak etti' - 'Filistinlilerin, Amerika'nın yerli halkı gibi unutulmalarından korkuyorum'

    Ocak ayında en çok hangi otomobiller satıldı?

    'Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır'

    ABD’li Senatör Graham’dan küstah açıklama: Hayal dünyasında yaşıyorsunuz

    Cezaevlerinin hâli perişan

    Enflasyon liginde lideriz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Japonya'daki şiddetli kış şartları sebebiyle 46 kişi öldü
    Genel

    Kliçko: Kiev yoğun düşman saldırısı altında
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Arjantin'de protestolarda tansiyon yükseldi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
    Genel

    Gençler bilgi ve ilim yolunda
    Genel

    Amasya’da biyogaz tesisinde metan gazından zehirlenen 3 kişi öldü
    Genel

    Çıldır Gölü'nde suya batan traktör çıkarıldı
    Genel

    Çin Şanghay'da metro inşaatının sürdüğü güzergahtaki kavşak çöktü
    Genel

    İsviçre, "nüfusu 10 milyon ile sınırlama" önerisini oylayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.