Sokağa inmeden siyaset olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, “Gerçekle yüzleşmek, sokağa inmekle oluyor. Osmaniye’ye 10 milyonluk bir sahne kurdurup, atıp tutmakla, depremi yaşayana video izletmekle siyaset olmuyor. Konteyner kente gitmeden, ayakları çamurda çocuğu görmeden, gözü yaşlı kiracıyı dinlemeden, mücbir sebep mağdurlarıyla ağlamadan, yakınlarını kaybetmiş olanların adalet arayışının önündeki engelleri AK Partili müteahhitlerin zenginlerini kayırdığını dinlemeden öyle brandayla, parayla, afişle siyaset olmuyor. Brandayla siyaset dönemi AK Parti’nin çöküş dönemidir” dedi. Ankara - Anka

