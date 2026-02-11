"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

Kanada tarihindeki en ölümcül 2. okul saldırısı: 10 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

11 Şubat 2026, Çarşamba 14:37
Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında saldırganın da bulunduğu 10 kişinin öldüğü ve 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

CBC'nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

 

Okuldaki saldırıda 6 kişi öldü, 1 kişi de hastaneye nakledilirken yolda öldü.

RCMP birimleri, saldırıyla bağlantılı olduğuna inandığı, yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğunu bildirdi.

Olayda, saldırgan olduğuna inanılan 1 kişinin de ölü bulunduğu aktarıldı.

Yaralıların durumuna yönelik açıklamada ise "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı.

Okuldaki yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

Tumbler Ridge bölgesindeki ilk ve orta okulların bu hafta tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Carney'den "Krizde bir araya gelme" mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tumbler Ridge'de yaşanan korkunç silahlı saldırılardan dolayı çok üzgünüm. En derin taziyelerim, bu korkunç şiddet olaylarında sevdiklerini kaybeden aileler ve arkadaşlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Olay sonrası yas tutan Kanadalılarla birlikte olduğu mesajını veren Carney, "İlk müdahale ekiplerinin cesaretine ve özverisine minnettarım. Krizde bir araya gelme yeteneğimiz ülkemizin en iyi yönü." açıklamasında bulundu.

British Columbia Başbakanı David Eby, olayı "trajedi" şeklinde nitelediği açıklamasında, "Kalplerimiz bu gece Tumbler Ridge'de, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte. Bu akşam, insan çocuklarını biraz daha sıkı kucaklamak istemeli. Bu, önümüzdeki yıllar boyunca yankıları sürecek bir şey." ifadelerini kullandı.

Tumbler Ridge Belediye Başkanı Darryl Krakowka, açıklamasında, "toplu silahlı saldırı" olarak nitelediği olay sonrası "birbirine kenetlenmiş topluluğa" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Krakowka, "Her kurbanı tanıyorum. 19 yıldır buradayım ve küçük bir topluluğuz. Onlara 'sakinler' demiyorum, onlara 'aile' diyorum." dedi.

Ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı

Söz konusu saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası, ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

AA

