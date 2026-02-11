Cezaevlerinin hâli perişan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları Silivri Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti.

Tanrıkulu, “Hukuk, maalesef bütün yurttaşlarımız açısından öngörülebilir olmaktan çıkmıştır. Hiç kimse için hukuk artık öngörülebilir değil. Adil yargılamanın olmadığı, mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Herkes şikâyetçi. Cezaevlerinin koşullarından şikâyetçiler. 20 kişinin kalması gereken koğuşlarda 60 kişi kalıyor. İnsanlar mahkemelerine gidemiyor. İddianameler yazılmıyor. Duruşmalarda hâkimler yurttaşları dinlemiyor, sanıkları dinlemiyor. Bir ezberleri var; o ezbere göre karar veriliyor. İçeride de başka bir ezber işliyor. Tamamen hukuka aykırı biçimde toplanmış delillerle yargılamalar yapılmaya çalışılıyor” dedi.

Millet iradesine saygı gerekir

Silivri Cezaevi’nden 212 gün sonra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesine şaşırdığını belirterek, “Siz eğer kendinize çok güveniyorsanız, bağımsız aday olacaksınız, oradan seçileceksiniz. Eğer bir siyasî partinin adayı olarak giriyor ve oradan seçiliyorsanız, o millet iradesine saygı duymanız gerekiyor. Çünkü o siyasal partiye oy veriyor insanlar. Onu bırakıp başka bir partiye girmeyi tabiî ki çok doğru bulmuyoruz. Parti değiştirip bir başka partiye transfer olanları eleştirmek kadar mevcut şartları da eleştirmek lazım” ifadesini kullandı.

Ankara - Anka