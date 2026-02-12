Tatili, insanı ve kainatı okuyarak değerlendirdiler - Okuma programları imanî buluşmalara vesile oldu

Düzenlenen bu programlar, gençlerin yalnızca tatil günlerini değerlendirmelerine değil; aynı zamanda imanî ve ahlâkî değerler etrafında bir araya gelmelerine vesile oldu.

Ankara’da Okuma Buluşmaları

Ankara’nın karla buluştuğu, okulların tatile girdiği günlerde, her yaştan fedakâr gençler tatil günlerini verimli değerlendirmek amacıyla Risale-i Nur okuma programlarında bir araya geldi.

Dört ile yedi gün süren bu programlarda; gençlerin imanlarını kuvvetlendirmek, tatil günlerini faydalı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve kardeşlik duygularını pekiştirmek hedeflendi.

TATİLDE ATALETTEN UZAK KALDIK

“Tatil” kelimesinin kökünde yer alan ve tembellik anlamını da barındıran ataletten uzak durmayı tercih eden gençler, akranlarından farklı olarak bu zamanı dolu dolu geçirmeyi amaçladı. Ölümden önce gençliği, meşguliyet gelmeden önce boş vakti değerlendirme şuuruyla hareket eden öğrenciler; program boyunca Kur’ân-ı Kerîm okudu, ilmihal bilgilerini tazeledi ve iman hakikatleri üzerinde yoğunlaştı.

Hem Öğrendiler, Hem Eğlendiler

Sincan, Cebeci ve Pursaklar’da düzenlenen programlar, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Okunan Risale-i Nur dersleri ile manevî bir atmosfer oluşurken, öğrenciler hem ilimle beslendi hem de kardeşlik ve muhabbet ortamını yaşama imkânı buldu. Risale-i Nur bilgi yarışmasına hazırlık kapsamında “Küçük Sözler” kitabından dersler okundu.

Programlar, öğrencilerin yalnızca zihnî ve ruhî gelişimlerine değil, bedenî ihtiyaçlarına da hitap edecek şekilde planlandı. Okuma, ders ve ezber faaliyetlerinin yanı sıra masa tenisi ve futbol gibi sportif etkinlikler ile Kur’ân okuma, resim, ip atlama ve yetenek yarışmaları gibi faaliyetler düzenlendi.

Ayrıca Elmadağ’da gerçekleştirilen kayak programıyla öğrenciler tabiatla iç içe vakit geçirme fırsatı bularak karın keyfini çıkardı. Maddî ve manevî ikramlarla desteklenen programlar, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

GENÇLER: MADDÎ-MANEVÎ İSTİFADE ETTİK

Düzenlenen bu çalışmalar, tatil günlerinin bilinçli şekilde değerlendirilmesine güzel bir örnek teşkil ederken; gençlerin iman, ilim ve kardeşlik ekseninde bir araya gelmesine vesile oldu.

Program sonunda görüşlerini paylaşan öğrenciler, etkinliklerden çok istifade ettiklerini ifade ederek yaz döneminde düzenlenecek programlara da katılmak istediklerini belirtti.

Her yaz ve kış düzenli olarak yapılması planlanan bu okuma programlarının, gençlerin iman ve kardeşlik şuuruna katkı sunmaya devam etmesi hedefleniyor.

Ankara - Taha Selman Karadağ

***

Okuma programında sıcak dostluklar kuruldu

Bu yıl Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfında düzenlenen kış okuma programı son derece verimli geçti. Programa pek çok liseli gençle birlikte ben de katıldım. Benim gibi gençler için program hem verimli geçti, hem de çok güzel bir deneyim oldu. Her birimiz özel okumalar yaptık, yeni bilgiler öğrendik, hayata dair farklı konular üzerine sohbetler ettik ve zamanımızı en iyi şekilde değerlendirdik.

OKUMA ALIŞKANLIĞIMIZ GELİŞTİ

Programın bize en güzel katkısı, okuma alışkanlığımız gelişmesi oldu. Risale-i Nur derslerinde kader, haşir, anne-baba hukuku, Sünnet-i Seniye gibi pek çok konuda yeni bilgiler öğrendik. Diğer taraftan yeni arkadaşlar edindik.

MUKADDES MEKÂNLARI ZİYARET ETTİK

Programın bir güzel tarafı da sosyal etkinliklere katılmamız oldu. İlk önce Dergah Camii’ne gittik. Orada sabah namazı kılıp, zikre katıldık. Sonra birlikte tesbihatı yaptık. Sonrasında Üstad Bediüzzaman’ın ilk defnedildiği yerde kabri başında dualar ettik. Sonrasında ise kardeş ve ağabeylerle birlikte Şanlıurfanın meşhur ciğer ikramına katıldık.

SOSYAL FAALİYETLERDE BULUNDUK

Yine programın sosyal etkinlikleri içinde kar da yağınca Karacadağ Kayak Merkezi’ne gidip güzel vakit geçirdik ve eğlendik. Programın her aşamasında farklı farklı eğitimci ağabeylerimiz bize yardımcı oldular. Hepsi bize bir anne-baba şefkatiyle yaklaştılar ve fedakarca hizmet ettiler.

Bediüzzaman Vakfı’nda yıl boyunca her hafta ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ders yapılmakta. Aynı zamanda dönem sonlarında bazen farklı şehirlerde bazen de şehrimizde okuma programları düzenlenmekte. Emeği geçen herkese biz öğrenciler olarak teşekkür ediyoruz.

Şanlıurfa - Eren Sezen

