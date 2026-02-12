Gençler bilgi ve ilim yolunda

Antalya’nın ev sahipliğinde Liselilere yönelik düzenlenen okuma programında gençler, Risale-i Nur dersleri, müzakereler ve ziyaretlerle ilim yolunda bir araya geldiler.

Haber: Taha Selman Karadağ - Safa Okay

Liselilere yönelik olarak 17–22 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen okuma programı, farklı illerden gelen gençleri ilim, müzakere ve maneviyat ikliminde buluşturdu.

Farklı illerden geniş katılım

Ankara’nın yanı sıra Nevşehir ve Bursa’dan katılan öğrencilerle birlikte toplam 27 kişilik bir katılımcı grubuna ulaşıldı. Antalya’ya gidiş yolunda Afyonkarahisar dershanesine uğranarak derslere iştirak edildi, ardından yolculuğa devam edildi.

Bilgi yarışmasına hazırlık

Program süresince Meyve Risalesi okunarak müzakereli dersler yapıldı ve talebeler yaklaşan Liseli Risale-i Nur Bilgi Yarışması’na hazırlandı. Derslerde metinlerin anlaşılması, müzakere edilmesi ve hayata bakan yönlerinin ele alınmasına özen gösterildi.

Gençlerle yakından ilgilendiler

Yeni Asya Antalya okuyucuları program boyunca gençlerle yakından ilgilenerek gezilerde kendilerine eşlik etti. Nejat Ağabey de, gezilerimizde bize eşlik ederek hem şehri tanıttı, hem de hizmet hatıralarını anlattı. Program süresince gençlerin yalnızca okumalarla değil, cemaat ve neşriyat hizmetleriyle de yakından tanışmaları amaçlandı. Yapılan ders ve sohbetlerde, Risale-i Nur hizmetinin geçmişten bugüne uzanan serüveni paylaşılırken, gençlerin bu hizmetin bir parçası olma şuuru kazanmalarına gayret edildi.

Ziyaretler ve ziyafetler

Bu kapsamda Düden Şelalesi, Seyir Tepesi, Kaleiçi Sahili ve Yivli Minare Camii gezildi. Ayrıca yaklaşık bir saat süren vapur turuyla denizin huzuru eşliğinde gezi programı tamamlandı. Gençlerin hem birbirleriyle hem de cemaat ve neşriyat hizmetleriyle daha yakından hemhâl olmasına vesile olan programın dönüş yolculuğunda Isparta’da Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin evi ziyaret edilerek kısa bir ders yapıldı. Ardından Afyonkarahisar’daki misafirperver cemaat mensuplarının davetiyle yemek programı gerçekleştirildi.

Gençlik için ümitvarız

Düzenlenen bu programlar, gençlerin yalnızca tatil günlerini değerlendirmelerine değil; aynı zamanda imanî ve ahlâkî değerler etrafında bir araya gelmelerine vesile oldu. Bu yönüyle çalışmalar, hem öğrenciler hem de aileler için umut verici bir tablo ortaya koydu.

Güzel hatıralarla tamamlandı

Programlar, Ankara’ya kıymetli kazanımlar ve güzel hatıralarla dönülmesiyle sona erdi. Programa katılan gençler ile maddî ve manevî destekleriyle katkı sağlayan tüm cemaat mensuplarına teşekkür edilerek, nice istifadeli programlarda buluşma temennisi dile getirildi.

Katılımcıların görüşleri:

- "Hayatım boyunca birçok programa katıldım ama en güzeli bu programdı diyebilirim. Hem İsmail Ağabey'in esprileri, hem Ankara'daki kardeşlerimizin muhabbeti hem de Antalya medresesindeki ağabeyler olsun, herkesle gerçekten çok iyi vakit geçirdik. Okuma programları ve geziler çok güzeldi. Kendi açımdan söyleyecek söz yok, her şey harikaydı."

(Muhammed Burak E., Nevşehir)

- "Öncelikle Antalya dershanesinde bizleri ağırlayan tüm ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. Çok istifadeli bir program geçirdik. Bilgilerimizi tazeledik, yeni bilgiler edindik. Ayrıca ekibimizdeki arkadaşlarımızla çok keyifli zaman geçirdik. Programda pek çok yer gezdik. Emeği geçen tüm ağabeylerime yeniden teşekkür ediyor, böyle güzel ve verimli programlarda buluşmak duasıyla diyorum…"

(Ahmet Zübeyir A., Ankara)

- "Bizi Antalya'da en güzel şekilde ağırlayan ağabeylerden Allah razı olsun. Bize eşlik eden diğer ağabeylerden de Allah razı olsun. Sayelerinde bir şehri daha tanıdık, ortadaki hizmetleri gördük ve istifadeli bir okuma programı yaptık. Ankara, Nevşehir ve Bursa İnegöl'den gelen kardeşler tanıştı; inşallah bir ömür boyu bitmeyecek bir dostluk kazandılar. Böyle programların devamını bekliyoruz."

(Hafız Talha A., Bursa İnegöl)

- "Program mükemmeldi. Yaptığımız aktiviteler ve dersler çok iyiydi. Antalya dershanesinde bizi çok iyi ağırladılar, çok teşekkür ederiz."

(Yunus S., Ankara)

- "Program beş gün sürdü; Antalya şehrini program vasıtasıyla gezmiş olduk. Yeri geldi güldük, yeri geldi okuduk, yeri geldi gezdik. Antalya’da gayet güzel ağırlandık. Allah cemaatimize zeval vermesin; ülkemizin neresine gidersek gidelim başımızı sokacağımız bir dershanemiz var. Programdaki ağabeylerimizden ve organizasyonu yapanlardan Allah gani gani razı olsun, devamını nasip eylesin."

(Salih M., Ankara)

- "Hem arkadaşlarımızla buluşup eğlendik hem de ahiretimizi ihmal etmeyerek namazımızı kıldık, Risale okuduk. Gayet güzel bir programdı, biraz da güreştik..."

(Sadullah Enes Ş., Ankara)

- "Programın ortamı ve kardeşlik bağları çok iyiydi. Oradaki ağabeyler de bizimle güzelce ilgilendiler; hepsine ayrı ayrı teşekkür etmemiz lâzım. Gezdiğimiz yerler ve vapur turu da çok iyiydi. Ayrıca Meyve Risalesi, tesbihat ve Münazarat derslerinin zihnime çok olumlu etkisi oldu, yeni şeyler öğrenmeme yardımcı oldu. Kısacası program her anlamda güzel ve verimliydi."

(Yiğit Ö., Ankara)

- "Öncelikle ailelerini bırakıp yanımızda olan ağabeylerimize, programa katılan kardeşlere ve Antalya'da dershanelerini açıp bizi yalnız bırakmayan ağabeylere teşekkür ederim. Programın başında Antalyalı ağabeylerimizin dediği gibi; gerçekten hayatımızda önemli bir yere sahip olan, merak ettiğimiz bazı soruların cevabını aldığımız istifadeli bir programdı. Allah katılan herkesten razı olsun. Yapılan dersler ve düzenlenen etkinlikler çok verimliydi. Özellikle Meyve Risalesi’ni bitirmeye çalışmamız, şahsî okumalar ve müzakereli dersler bizler için çok faydalı oldu. Programı büyük bir enerjiyle bitirmemize katkı sağlayan herkese teşekkürler."

(Ahmet D., Ankara)

- "Çok iyi geçti; ağabeylerimiz ve arkadaşlarımızla iyi anlaştık, güzel zamanlar geçirdik. Antalya'da görmediğimiz yerleri gezdik. Hiçbir kötü yanı yoktu; en güzel yanı ise arkadaşlarla gece serbest vakitte oynadığımız oyunlardı."

(İsmail Ö., Ankara)

- "Bu katıldığım ilk programdı. Ortam gerçekten çok güzeldi; hem ibadetimizi yaptık, hem de gezme imkânı bulduk. Risale-i Nur okumalarıyla bilmediğim birçok şey öğrendim. Antalya’da yeni tanıştığım ağabey ve kardeşlerle çok samimi bir ortam oluştu. Bundan sonra bu tür programlara katılmayı çok isterim."

(Yahya K., Ankara)

- "Program çok güzel ve istifadeliydi. Güzel ağabeylerimiz vardı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok kardeşle tanıştık, okuduk ve sosyal etkinliklere katıldık. Antalya okuyucularına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

(Furkan Ü., Ankara)

- "Hem yol, hem konaklama bakımından ağabeyler ve arkadaşlar ile gezdiğimiz, bol bol okuduğumuz istifadeli bir program oldu. Emeği geçen ağabey ve kardeşlerden Allah razı olsun."

(Yusuf K., Ankara)

- "Program hem gezili hem de istifadeliydi. Ağabeylerimizin katkıları sayesinde çok güzel geçti, Allah razı olsun."

(Ahmet Enes A., Ankara)

- "Ne mutlu o kimselere ki senenin bir iki haftasını vaktin zekâtı olarak bir okuma programına hasretsin; kardeşler ve ağabeylerle Kur'ân'dan süzülen Nurları okusun, dinlesin ve ona göre amel etsin... Antalya, Ankara, Nevşehir ve İnegöl’den katılan herkese kalbî tebrik ve dualarımla."

(Emre Tuncel, Nevşehir)

- “Ankara'dan liseli kardeşlerimizle okuma programı için Antalya'ya gittik. Antalya'daki ağabeylerimiz bizimle çok samimi şekilde ilgilendiler. Risale-i Nur mesleğinin esaslarından biri olan uhuvveti en samimî şekilde hissettik. Bir öğretmen olarak şunu da söyleyebilirim, öğretmen ağabeylerimiz hizmet yerlerinde böyle okuma programlarına iştirak etseler hem kendileri açısından, hem de kardeşlerimiz açısından çok faydalı olur. Son olarak programa katılan ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başka programlarda buluşmak dileğiyle.

(İsmail Ünsal- Ankara)

"Şimdi oku" diyen bir gençlik

Okuma programı kapsamında gençlerle yapılan slogan çalışmaları, “şimdi oku” çağrısı etrafında güçlü mesajlar ortaya koydu. Gençlerin slogan çalışmalarından örnekler:

- Şimdi oku yarının garantisi yok.

Ali Eymen KARABULUT

- Şimdi azimli oku kabirde okuyamazsın.

Yusuf Eymen HUNDUR

- Kitap okumak içini azimle doldurur.

Erşad Ali OĞUZ

- Şimdi oku yarın okuyamazsın.

Abdullah YOĞUN

- Dün değil, yarın değil, hemen şimdi oku

Muhammed Yusuf KAYA

- Kişinin azmi okumaktan geçer.

Mehmet Zahit BİLAL

- Yarın okuyacağının garantisi yok.

Mehmet Yusuf BAŞAR