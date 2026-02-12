Japonya'daki şiddetli kış şartları sebebiyle 46 kişi öldü

Doğu Asya ülkesi Japonya'da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda ölenlerin sayısının 46'ya yükseldiği bildirildi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (Şoboço), ülke genelinde yoğun kar yağışının neden olduğu kazalarda ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. Açıklamada, sert kış şartları ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalar nedeniyle ülke genelinde son 21 günde 46 kişinin öldüğü, 193'ü ağır 558 kişinin yaralandığı ifade edildi. En fazla ölüm, mevsim şartlarından sert şekilde etkilenen Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinde yer alan, 17 kişinin öldüğü Niigata eyaletinde yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışı ve fırtınasının etkisini sürdüreceğine, donmuş yollar sebebiyle trafikte aksamalar olacağına ve çatılardan kar kütlelerinin düşeceğine dair uyarılarda bulundu. AA

