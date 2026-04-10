"Bağımlılığımız sürdükçe, başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceğiz"

10 Nisan 2026, Cuma 21:01
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, doğal gaz ve petrole bağımlılıklarını sürdürdükleri takdirde başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceklerini belirterek, elektriğin ülkesinde bu iki fosil enerjinin yerini almasını istediğini ifade etti.

Lecornu, Başbakanlık ofisinde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Orta Doğu'da birkaç haftadır, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan bir savaşın yaşandığını belirten Lecornu, son günlerde bir durgunluk döneminin baş göstermeye başladığını söyledi.

Lecornu, ABD ve İran arasında geçici ateşkesin ilan edildiğine işaret ederek, "Hürmüz Boğazı'nın nasıl yeniden açılabileceğini göreceğiz." dedi.

Piyasaların rahatlamaya başladığına dikkati çeken Lecornu, yaşananlardan ders çıkarmak istediklerini vurguladı.

Lecornu, bunun uzaktaki bir kriz olmadığına, Hürmüz Boğazı'nın tehdit altında olduğunda ülkelerinde de faturaların arttığına işaret ederek, "Bir ülke, yalnızca dünya sarsıldığında kendisi ayakta durabildiğinde özgürdür." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjinin yalnızca bir pazar değil, ayrıca ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Lecornu, "Petrol ve doğal gaz ithal ederek başkalarının krizlerini de ithal ediyoruz. Orta Doğu'daki savaş, bizim savaşımız değil ancak bizi doğrudan etkiliyor." diye konuştu.

Lecornu, Fransızların enerji tüketimlerinde değişim yapması gerektiğini kaydederek, elektrik enerjisinin petrol ve doğal gazın yerini almasını istedi.

Fransa'nın bağımsızlığı için elektrik enerjisine yönelimin önemini vurgulayan Lecornu, 2030'a kadar bunun için yılda 10 milyar avroluk bir bütçenin ayrılacağını dile getirdi.

"Maalesef bu krizler devam edecek"

Lecornu, "Doğal gaz ve petrole bağımlılığımız sürdükçe, başkalarının savaşlarının bedelini ödeyeceğiz. Maalesef bu krizler devam edecek, bunu biliyoruz; (bu krizler) bizi fakirleştirecek." ifadesini kullanarak, bu yılın sonundan itibaren yeni evlere doğal gaz ve petrolle çalışan kazanların takılmasının artık mümkün olmayacağını açıkladı.

Lecornu, "2030'a kadar, yeni her 3 arabadan 2'sinin elektrikli olması gerekecek." diyerek, Fransız elektrikli araç üreticilerinin gelecek yılki hedefinin 400 bin ve 2030 için 1 milyon araç üretmek olduğunu aktardı.

Bu yıldan itibaren ek 50 bin elektrikli araç için sübvansiyon sağlayacaklarını açıklayan Lecornu, enerji dönüşümünün bir baskı veya ceza değil, çözüm olması gerektiğinin altını çizdi.

Lecornu, 2030'a kadar yılda evlere 1 milyon ısı pompası döşeneceğini ifade ederek, 2050'ye kadar 2 milyon sosyal konutta artık doğal gaz kullanılmayacağını kaydetti.

Akaryakıt fiyatlarının arttığı hızla yeniden düşmesi gerektiğini belirten Lecornu, "Tam olarak savaşta olmasak da, tam olarak barışta da değiliz." dedi.

AA

