Çanakkale'de ormanlara girişler 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Çanakkale'de ormanlık alanlara görevli personel haricindeki girişler, 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik şartların oluşması beklendiği için orman yangınları konusunda ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki ormanlık alanlarda görevli personel haricinde girişlerin 1 Haziran-30 Eylül tarihlerinde yasaklandığı kaydedilerek, vatandaşların "yeşil vatan"ın korunması, can ve mal güvenliği adına kısıtlama kararına hassasiyetle uymaları, herhangi bir duman ve yangın belirtisi görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının büyük önem arz ettiği bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 249

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.