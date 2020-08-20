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21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Barış olmadan normalleşme yok

20 Ağustos 2020, Perşembe 17:00
GEÇEN HAFTA İSRAİL’LE BAE’NİN ATTIĞI SÜRPRİZ NORMALLEŞME ADIMINI DEĞERLENDİREN SUUDİ ARABİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI PRENS FAYSAL BİN FARHAN, FİLİSTİN’LE BARIŞ ANLAŞMASI İMZALANMADAN KENDİLERİ İÇİN BÖYLE BİR ADIMIN SÖZ KONUSU OLMADIĞINI SÖYLEDİ.

Suudİ Arabistan, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma adımına ilişkin sessizliğini bozdu. Riyad, İsrail Filistin’le bir barış anlaşması imzalayana kadar BAE’nin attığı adımı at- mayacağını kaydetti. DW Türkçe’nin haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Berlin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail ile BAE arasında varılan anlaşmaya yönelik, “İlhak tehdidini durduracak her türlü girişim olumlu olarak değerlendirilebilir” yorumunda bulundu. Bin Ferhan, kendileri için ise  İsrail’le herhangi bir normalleşmenin koşulunun uluslar arası anlaşmalar temelinde Filistin’le barışın tesis edilmesi olduğunu söyledi. Bin Ferhan, ‘’Bu gerçekleştirildikten sonra her şey mümkün’’ diye konuştu.

 

“ARAP BARIŞ GİRİŞİMİ” HATIRLATMASI

Berlİn’de mevkidaşı Heiko Maas’la ortak basın toplantısı düzenleyen Bin Ferhan, İsrail’in izlediği ilhak politikasını da bir kez daha eleştirdi. Bin Ferhan, Batı Şeria’daki yerleşkeleri “gayrimeşrû” ola- rak nitelendirerek bunların iki devletli çözüme zarar verdiğini söyledi. Prens Faysal, Suudi Arabistan’ın 2002’de Beyrut Zirvesi’nde kabul edilen ve Orta Doğu’da barışı öngören Arap Barış Girişimi’nin öncüsü olduğunu hatırlattı. Söz konusu girişim, İsrail’in 1967’de işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesi ve bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyor. Bin Ferman, Riyad’ın bu doğrultuda Filistin’le varılacak bir barış anlaşması olmaksızın diplomatik ilişkilerde normalleşmeye giden bir yol görmediğinin altını çizdi.

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