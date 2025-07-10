Terör örgütü PKK lideri Öcalan: Silah bırakılacak

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın video mesajı yayınlandı.

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Öcalan, “Silâh bırakmaya ilişkin detaylar belirlenecek ve hızlıca hayata geçirilecektir. Silâhın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan ilk video mesaj ve 27 Şubat’tan bu yana ise ikinci çağrı geldi.

Örgütün medya ağı ANF News’da yayımlanan video mesajda, Öcalan sürecin yeni aşamasına ilişkin konuştu. Video mesajda, bir masa önünde oturan Öcalan’ın yanında, aynı cezaevinde bulunan 6 mahkum görülüyor. Öcalan’ın video mesajının yazılı metninde 19 Haziran 2025 tarihi yer aldı.

Varılan aşamanın, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kıldığını belirten Öcalan, ‘’Varlık inkarına dayalı ve ayrı devlet amaçlı PKK hareketi ve dayandığı ulusal kurtuluş savaş stratejisine son verilmiştir. Varlık tanınmış, dolayısıyla ana amaç gerçekleşmiştir. Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Bu temelde kapsamlı eleştiri-öz eleştiri devam edecektir’’ ifadesini kullandı.

Ankara - anka