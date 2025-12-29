Berlin'de başörtülü kadına çirkin saldırı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir kişinin, başörtülü kadına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Berlin'in Gesundbrunnen metro istasyonunda başörtülü 65 yaşındaki Alman kadın, 44 yaşında bir Alman erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Haberlerde, kadına hakaretlerde bulunan ırkçı saldırganın, başörtülü kadına tükürdüğü ve onu yere ittiği ifade edildi. Saldırganın, kadına başörtüsü taktığı ve Almanca dışında bir dil konuştuğu gerekçesiyle saldırdığı belirtildi. Saldırganın 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve yabancı düşmanlığı, hakaret ve yaralamadan hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. AA

