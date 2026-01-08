"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Beyaz Saray: Venezuela'nın alacağı kararlar ABD tarafından belirlenmeye devam edecek

08 Ocak 2026, Perşembe 01:16
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela yönetimi üzerinde maksimum nüfuza sahip olduklarını savunarak, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Venezuela'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Venezuela'yı biz yönetiyoruz" açıklamasının ardından Geçici Devlet Başkanlığı görevine seçilen Delcy Rodriguez'in "yönetimin kendilerinde olduğu" yönündeki ifadesini değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, "Geçici yönetimle yakın işbirliği içinde olmaya devam ediyoruz ve onların alacakları kararlar, ABD tarafından belirlenmeye devam edecek. Bu, Başkan ve ekibi ile Venezuela'daki geçici yönetim arasında yapılan bir anlaşmadır ve bu anlaşma, hem Amerikan halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki Çin ve Rusya etkisinin farkında olduklarını ancak bu yarımkürede, ABD'nin perspektifinin geçerli olduğunu savunan Leavitt, Venezuela'daki askeri operasyonun bunun bir göstergesi olduğuna işaret etti.

ABD'li Sözcü, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den "Çin ve Rusya ile ilişkilerini koparmasını" isteyip istemedikleriyle ilgili soruya, "Bu iddialar, Bakan Rubio'nun gizli sunumuna dayandırılıyor ve bu tür sızıntılar medyaya düşüyor. Bunları reddedemem, doğrulayamam da." yanıtını verdi.

ABD yönetimi, asker kullanma hakkını saklı tutuyor

Beyaz Saray Sözcüsü, halihazırda Venezuela'da sahada Amerikan askeri olmadığını aktararak, "Ancak Başkan (Trump) elbette gerekirse ABD ordusunu kullanma hakkını saklı tutmaktadır." dedi.

Trump'ın önceliğinin halen diplomasi olduğunu savunan Leavitt, "Başkan Trump, Nicolas Maduro ile bunu denedi ancak ne yazık ki Maduro, gayrimeşru bir diktatör ve ciddiyetsiz bir kişiydi. Bu nedenle Başkan Trump, bu askeri operasyona izin verdi." diye konuştu.

Venezuela'da seçimler için henüz erken

Leavitt, Venezuela'da halen istikrar için yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve seçimler için şu anda bir takvim öngörmelerinin zor olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki siyasi süreci geçici yönetim ile birlikte yakından takip edeceklerinin altını çizen Leavitt, "Venezuela'da seçimler için bir takvim belirlemek için henüz çok erken ve zamansız." dedi.

Grönland konusundaki tutum değişmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump yönetiminin, Grönland konusundaki yaklaşımının da değişmediğini belirtti.

Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları bakımından çok önemli olduğunu yineleyen Leavitt, "Bunun amacı, Kuzey Kutbu bölgesinde daha fazla kontrol ve Çin ve Rusya'nın bu stratejik bölgede saldırganlıklarını sürdürmelerini önlemektir." değerlendirmesini yaptı.

ABD, Venezuela petrolünün satışı için yaptırımları "seçici bir şekilde" geri çekecek 

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim etmesine yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamaya değinen Leavitt, bunun Venezuela'daki geçici yönetimle yapılan bir anlaşma olduğunu belirtti.

Leavitt, bunun hem Amerikan halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacağını savunarak, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın bu "tarihi enerji anlaşmasını" uygulamaya geçirmek için Venezuelalı yetkililer ve petrol endüstrisindeki özel sektör temsilcileriyle birlikte çalıştığını aktardı.

Venezuela'nın ABD'ye teslim ettiği petrolün yaptırım uygulanan ve gemilerde bekleyen petrol olduğunu dile getiren Leavitt, ülkedeki geçici yönetimin bu petrolü ABD'ye teslim etmeyi kabul ettiğini ve çok yakında ülkeye ulaşacağını ifade etti.

Leavitt, ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirterek, "ABD, Venezuela ham petrolünün ve petrol ürünlerinin küresel pazarlara taşınmasını ve satışını mümkün kılmak için yaptırımları seçici bir şekilde geri çekecek." dedi.

Ham petrol ve petrol ürünlerinin satışlarını gerçekleştirmek ve finansal destek sağlamak için dünyanın önde gelen emtia pazarlamacıları ve kilit bankaların sürece dahil olacağını söyleyen Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen tüm gelirlerin öncelikle küresel ölçekte tanınan bankalardaki ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktardı.

Leavitt, bunun daha sonra, ABD hükümetinin takdirine bağlı olarak, Amerikan halkı ve Venezuela halkının yararına kullanılacağını ifade etti.

