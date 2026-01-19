"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

BM: ABD, hesap verme kaygısı taşımadan hareket ediyor

19 Ocak 2026, Pazartesi 18:10
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek, "ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BBC Radio 4'te yayımlanan Today programına konuşan Guterres, Washington'ın politikalarına ve BM içindeki dinamiğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üye devletlerin eşitliği ilkesi dahil BM'nin kurucu ilkelerinin tehdit altında olduğunu söyleyen Guterres, büyük güçlerin uluslararası hukuka uyma konusunda isteksiz davrandıklarını dile getirdi.

"BM'nin yaptırım gücü yok, büyük güçlerin daha fazla kaldıraç gücü var." diyen Guterres, bu gücün kalıcı çözümler üretmek yerine geçici sonuçlar için kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısının dünyayı temsil etmediğine ve etkisiz kaldığına dikkati çeken Guterres, daimi üyelerin veto yetkisini ulusal çıkarları doğrultusunda kullandıklarını söyledi.

Guterres, yapının reforme edilmesi, veto yetkilerinin sınırlandırılması ve Konseyin meşruiyetinin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek "Gerçekten de ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." dedi.

Bazı çevrelerin "hukukun gücü" yerine "gücün hukuku"nu savunduğuna işaret eden Guterres, "Güçlü olanla yüzleşmezsek daha iyi bir dünya kuramayız." görüşünü paylaştı.

  • S.topuz

    19.01.2026 19:05:52

    ..."Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev'inden müdhiş hârikalara mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilân eder. Bir sineğe mağlub olan ve bir sineğin kanadını bile icad edemeyen âciz bir insanın uluhiyet dava etmesi, ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malûmdur. İşte böyle bir sırada,o cereyan pek kuvvetli göründüğü bir za-manda,Hazret-iİsa(a.s)'ın şah-siyet-i maneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek,yani rahmet-iİlahiyenin semasından nüzul edecek; hal -i hazır Hristiyanlık dini o haki-kata karşı tasaffi edecek,hura-fattan ve tahrifattansıyrılacak, hakaik-iİslâmiye ilebirleşecek; manen Hristiyanlık bir nevi İs-lâmiyete inkılab edecektir. Ve Kur'ana iktida ederek,o İsevîlik şahs-ı manevîsi tâbi' ve İslâm-iyet metbu' makamında kala-cak;din-i hak bu iltihak netice-sinde azîm bir kuvvet bulacak tır."... Mektubat - 56

  • S.topuz

    19.01.2026 19:03:51

    "ABD'de yapılan bir ankete göre kamuoyunun yüzde 62'si, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşmak için başkanlık yetkisini kullanırken "çok ileri gittiğini" düşünüyor." ..."Tabiiyyun, maddiyyun felse-fesinden tevellüd edenbir cere yan-ı Nemrudane,gittikçe âhir-zamanda felsefe-imaddiye va-sıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkâr edecek bir dereceye gelir.Nasıl bir pa-dişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrad onun askerle-ri olduğunu kabul etmeyen vahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir gûna hâkimiyet verir. Öyle de:Allah'ı inkâreden o cereyan efradları, birer küçük Nemrud hükmünde nefislerine birer ru-bubiyet verir.Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma ve manyetizmanın hâdisatı nev'inden müdhiş hârikalara mazhar olan Deccal ise; daha ileri gidip, cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilân eder." Bediüzzaman Said Nursî

