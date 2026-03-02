Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

9. dakikada sağ kanattan Semedo'nun savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na pas vermek istemesi üzerine kalesini terk eden Julian, topu uzaklaştırdı. Baskı yapan Semedo'nun sağ kanatta topla buluşturduğu Kerem Aktürkoğlu, kalenin boş olmasını fırsat bilip şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

12. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topu sol çaprazda göğsüyle yumuşatan Paal'ın şutunda, Yiğit Efe Demir kale çizgisi önünde kafayla topu kornere çeldi.

33. dakikada orta alanda kaptığı topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Julian ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Julian, meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ederson topu kornere gönderdi.

43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Sol taç çizgisi üzerinden içeriye hareketlenen Ballet'in pasında Soner Dikmen, topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Akdeniz temsilcisi 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

49. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bahadır Öztürk'ün sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Van de Streek, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu: 2-0.

63. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Asensio'nun sağ çaprazdan ortasında kale alanı önünde iyi yükselen Cherif, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.

64. dakikada Ballet'in sağ çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Storm'un şutunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

65. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

69. dakikada Fenerbahçe skora eşitlik getirdi. Asensio'nun sağ çaprazdan ortasında araya giren Veysel Sarı'nın ters dokunuşu sonucu top ağlara gitti: 2-2.

84. dakikada Cherif'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Julian topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Guendouzi'nin sol kanattan ortasında Asensio'nun ceza sahasında kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

90+7. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında Guendouzi'nin indirdiği topla kale alanı önünde buluşan Nene'nin şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşma, 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin: "Sonuç daha farklı olabilirdi"

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 öne geçtikleri maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Perçin, karşılaşmanın ardından protokol tribünü çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Perçin, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmanın 2-2 sona ermesinden dolayı üzgün olduklarını belirtti.

Müsabakanın genelinde iyi bir performans ortaya koyduklarını vurgulayan Perçin, "Maç 2-2 sona erdi ama biz bu sonuca seviniyor muyuz, şu anda üzülüyoruz. 2-0 öne geçtik. Daha farklı olabilirdi. 60 dakika çok iyi oynadık. Futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. 90 dakika boyunca yine güzel bir ambiyans vardı. Bugün üzülen taraf bence biziz." ifadelerini kullandı.

Maçtaki hakem yönetimiyle ilgili Perçin, "Hakem arkadaşlarımızın biraz daha cesaretli olmasını istirham ediyoruz. Bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu sonuca 2-0'dan 2-2 olduğu için genel olarak şu anda üzülüyoruz." diye konuştu.

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar karşısında alınan her puanın önemli olduğuna işaret eden Perçin, bu tür maçlarda elde edilen bir puanın değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle:"Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, 2-0 geriye düştükleri maçta öne geçebilecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Göle, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, teknik direktörleri Domenico Tedesco'nun rahatsızlığından dolayı Antalya'da bulunamadığını, kadro değişikliklerinde kendilerinin tek başına karar almadığını, kendisiyle olabildiğince görüştüklerini belirtti.

Maçın ilk yarısında takımda enerji eksikliği olduğunu ifade eden Göle, "Maça yüksek tempoda başlayamadık. Nottingham Forest maçındaki enerjiyi sahaya yansıtamadık. Daha fazla topa sahip olabilirdik. İlk yarıda bunlar eksikti. İkinci yarının başında da çok basit bir gol yedik. Fenerbahçe seviyesinde görülemeyecek goller yedik. Sonra reaksiyon verdik, skoru 2-2'ye getirdik, öne de geçebilirdik." diye konuştu.

Göle, şampiyonluk yarışının uzun olduğunu, sonuna kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu: "2-1'den bir iki dakika sonra bulduğumuz pozisyonu gole çevirebilseydik maçı kazanabilirdik"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, 2-0 öne geçtikleri maçtan bir puanla ayrıldıklarını belirtti.

Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada oynadıkları 4 karşılaşmada 8 puan kazandıklarını söyledi.

Fenerbahçe karşısında iki puan kaybedip, bir puan kazanmış gibi olduklarını ifade eden Uğurlu, "İç saha performansımız oldukça iyi. Bu performansımızı dışarıya yansıtmak lazım. Fizik ve mental olarak buna hazırız. Fenerbahçe gibi iyi, kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Özellikle maçın 60 dakikalık bölümünde istediklerimizi sahaya yansıttık. 2-1'den bir iki dakika sonra bulduğumuz pozisyonu gole çevirebilseydik maçı kazanabilirdik. Talihsiz bir şekilde kendi kalemize attığımız gol, moral olarak takımı aşağıya çekti. Oyun içinde bireysel hatalar oluyor. Bunlar ne kadar az olursa, puan olarak o kadar yukarıya çıkıyor. Tempolu oyunumuzu sürdürdüğümüz sürece iç sahada sıralama olarak daha yukarıya çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Uğurlu, oyuncularını Fenerbahçe maçındaki mücadelelerinden dolayı kutladı, taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.