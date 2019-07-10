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BM'den Myanmar'a: Arakanlı Müslümanlar için acil adım at

10 Temmuz 2019, Çarşamba 22:57
BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Gilmore, "Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların vatansızlığını sona erdirebilmek için acil adımlar atabilir ve atmalıdır." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser (OHCHR) Yardımcısı Kate Gilmore, Arakanlı Müslümanların vatandaşlık statülerinin tanınması için Myanmar hükümetine "acil adımlar" atması çağrısında bulundu.

Gilmore, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda konuştu.

Myanmar'daki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların dönüşü için Myanmar hükümetiyle BM arasında imzalanan protokolün 28 Mayıs'ta bir yıl daha uzatıldığını anımsatan Gilmore, dönüşler için Myanmar'da elverişli şartların henüz oluşmadığını belirtti.

Gilmore, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanların dönüşü için gerekli ortamı sağlaması gerektiğini, dönüşlerle ilgili en temel meselelerde hiçbir adımın atılmadığını da vurguladı.

Myanmar'daki zulümden 31 Ağustos 2017'den itibaren kaçarak Bangladeş'e sığınan yaklaşık 730 bin kişinin zor şartlarda yaşadığına dikkati çeken Gilmore, "Arakan eyaletinin merkezinde yaşayan ve çoğunluğu ülke içinde yerinden edilmiş kişilerden oluşan 126 bin Arakanlı Müslümanın durumu da aynı derecede endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

"Myanmar hükümeti acil adımlar atabilir"

Gilmore, "Myanmar hükümeti, bu durumu tersine çevirebilecek ve Arakanlı Müslümanların vatansızlığını sona erdirebilmek için acil adımlar atabilir ve atmalıdır." diyerek, Arakanlı Müslümanların "vatandaşlık" statülerinin tanınması ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşleri için elverişli koşulların sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar hükümetinin ülkedeki insan hakları ihlallerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Gilmore, Arakanlı Müslümanlar ve diğer etnik gruplara karşı işlenen ağır suçların doğru, şeffaf, tarafsız ve tam olarak soruşturulması, tüm suçluların hukukun üstünlüğüne göre hak ettikleri cezalara çaptırılması çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasındaki anlaşma, yerinden edilenlerin durumunu belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşlarının Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

AA

Etiketler: bm, myanmar, arakan
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