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4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

BM: Gazze'de gıda sistemleri çöktü

04 Aralık 2024, Çarşamba 20:37
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de yerel gıda sistemlerinin İsrail’in kara ve hava saldırıları nedeniyle çöktüğünü belirterek, en önemli endişelerden birinin gıdaya erişim olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki duruma ilişkin bilgi verdi. Gazze’de gıda güvencesizliğinin her gün kötüleştiğinin altını çizen Dujarric, insanların her gün çok daha zor bir durumla karşı karşıya geldiğini söyledi. Dujarric, Gazze’de fırınların yaşamın sürmesi için “can damarı” olduğunu belirterek, fırınların yakıt ve un olmadığı için açık kalamadıklarını kaydetti. Dujarric, “Gıda yoksunluğu, vurulmadan yardım dağıtmamızı sağlayacak koşulların sağlanmaması, esirlerin hala tutulması, siyasi ufkun oluşmaması, tüm bunlar çok korkunç bir durum olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. New York - aa

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İsrail Gazze’de üsler inşa ediyor

İsrail, Gazze’nin merkezinde askeri üsler inşa edip tampon bölge oluşturuyor. Uydu görüntüleri ve video analizlerine göre, son aylarda 600’den fazla bina yıkılarak üs ağları genişletildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezinde geniş çaplı bir askeri altyapı kurarak ve Filistinlilere ait yüzlerce yapıyı yıkarak, bölgede uzun vadeli kontrol sağlama planlarına işaret eden bir süreç başlatmış görünüyor. The New York Times tarafından yapılan uydu görüntüsü analizleri ve İsrailli yetkililerin açıklamaları, Netzarim Koridoru adı verilen 6,4 kilometrelik bir yol çevresindeki faaliyetlerin kapsamını ortaya koydu. İsrail’in bu bölgedeki askeri varlığı, Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran ve bölgenin kontrolünü güçlendiren bir tampon bölge oluşturma çabalarını yansıtıyor.

Haber Merkezi

 

 

 

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