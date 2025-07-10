Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki sorunun sürüyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’nin kuzeydoğusunun entegrasyonu konusunda Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG arasındaki anlaşmazlığın devam ettiğini bildirdi.

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Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile başkent Şam'da görüşmesi sonrası Associated Press (AP) haber ajansına değerlendirmede bulundu.

SDG adını kullanan PKK/YPG’nin Suriye ordusu içinde ayrı bir blok olarak varlık göstermekte ısrar ettiğine dikkati çeken Barrack, bu durumun taraflar arasında "büyük bir sorun" olmaya devam ettiğini söyledi.

"ABD'nin Suriye ordusuna güveni tam"

Barrack, "Bir süredir ayrı yaşayan ve belki de bir süredir düşmanca bir ilişki içinde olan iki tarafın" söz konusu güveni adım adım inşa etmesi gerektiğini savundu.

Şam yönetiminin, terör örgütü PKK/YPG’nin değerlendirebileceği seçenekleri sunmada "harika bir iş çıkardığını" belirten Barrack, "Umarım hallederler ve umarım bunu hızlı bir şekilde yaparlar." dedi.

Barrack, Washington yönetiminin Suriye hükümetine ve yeni Suriye hükümetinin ordusuna güveninin tam olduğunu kaydetti.

Suriye’de SDG adı kullanan PKK/YPG’nin DEAŞ'a karşı mücadelede "değerli bir ortak" olduğunu ileri süren Barrack, "Yeni hükümete saygılı şekilde entegre olma fırsatı edinmelerini sağlamak isteklerini" bildirdi.

Soğanın kabuğu benzetmesi

Barrack, ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı asker sayısını azaltma sürecine yönelik ise Washington'ın tamamen çekilmek için "acele etmediğini" sözlerine ekledi.

Suriye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi görüşmelerinde olası ilerlemelere yönelik de konuşan Barrack, "Mahallede yaşananlara dair hissiyatım, bunun gerçekleşmesi gerektiği ve bölge birbirine güvendikçe, soğanın kabuklarını soyar gibi yavaş yavaş gerçekleşeceği yönünde." ifadesini kullandı.

Anlaşma

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile 10 Mart’ta bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma tüm Suriye topraklarında ateşkes ilan edilmesini ve Kürt toplumunun devletin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vatandaşlık ve anayasa haklarının garanti altına alınmasını öngörüyor.

Anlaşma uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların Suriye devlet yönetimine entegrasyonunu kapsaması bekleniyor.