BM: Uluslararası hukuka uyulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Şartı’nın uluslararası ilişkilerin temeli olduğunu belirterek, liderlerin uluslararası hukuku hiçe saydıklarında küresel düzeni baltaladıkları ve tehlikeli emsal oluşturdukları konusunda uyardı.

Guterres, herhangi bir isim vermeden “Bir avuç birey, küresel anlatıları değiştirebiliyor, seçimleri etkileyebiliyor veya kamuoyu tartışmasının şartlarını dikte edebiliyorsa, eşitsizlikle, kurumların ve ortak değerlerimizin yozlaşmasıyla karşı karşıyayız demektir” değerlendirmesinde bulundu. BM Şartı’nın herkesi bağlayan bir sözleşme olduğuna dikkati çeken Guterres, tüm ülkelerin buna tam ve sadakatle uyması gerektiğini kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 215

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.