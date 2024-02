Bu kafayla, kurtarılacak esir kalmaz

İsrail ve Hamas arasında müzakere edilen ateşkes ve karşılıklı esir takasına karşı Başbakan Binyamin Netanyahu’dan saldırılara devam edileceği mesajı gelmesi üzerine Gazze’den serbest bırakılan İsrailli esirler “kurtarılacak esir kalmayacak” ikazı yaptı. Serbest bırakılan 5 İsrailli esir ortak basın toplantısı düzenledi.

Adina Moshe gözyaşları içinde Netanyahu’ya seslenerek, “Size tekrar sesleniyorum Sayın Netanyahu, her şey sizin elinizde, bunu yapabilecek olan sizsiniz ve korkarım, eğer bu yolda devam ederseniz, artık kurtarılacak esir kalmayacak.” dedi. Serbest bırakılan esirlerden Aloni Cunio, esirleri geri getirememenin bedelinin ağır olacağını belirtti. Cunio, “Ancak bunu (esirlerin geri getirilmesi) yapmazsak, bu İsrail’i sonsuza kadar lekeleyecektir.” ifadesini kullandı. Serbest bırakılan 16 yaşındaki İsrailli esir Sahar Calderon ise hala Gazze’de esir tutulan babası Ofer için her şeyi yapabileceğini söyledi. Babasının 124 gündür esaret altında olduğunu belirten Calderon, “Yaşıyor ve nefes alıyor olabilirim ama ruhum öldürüldü.” dedi. Filistinli kaynaklar, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti. Hamas’ın elinde 136 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.