"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Çin'de artan vakalar sebebiyle 6 yetkili görevden alındı, yere tükürmek yasaklandı

17 Mayıs 2020, Pazar 21:51
Çin'de yeni tip koronavirüs vakalarının yeniden arttığı bölgelerde 6 yetkili görevden alındı, yere tükürmek yasaklandı.

Çin'de yayımlanan Caixin gazetesinin haberine göre, yeni tip koronavirüs (Koviod-19) salgın vakalarının son günlerde arttığı Cilin eyaletinde, Cilin Kenti Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Şıcün görevden alındı.

Aynı eyaletteki Şulan kentinde ise Çin Komünist Partisi Sekreteri Li Pıngfey, Kamu Güvenlik Bürosu Parti Sekreteri Yardımcısı Gıng Ciencün, Sağlık Bürosu Direktörü Yüe Şiaoyen ve Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Liu Hanyin'in görevine son verildi.

Ayrıca, Fıngman bölgesi Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Şü Zibiao görevden alındı.

Ülke genelinde salgının dizginlenmesinin ardından Şulan’da 7 Mayıs’ta ilk vaka görülmüş ve kentte bugüne kadar 18 Kovid-19 vakası kaydedilmişti.

Şulan ve Fıngman bölgeleri son görülen vakalardan sonra yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırılmıştı.

Ülkede bir eyalet veya kentteki parti sekreterleri, parti hiyerarşisine göre vali ve belediye başkanlarından üst sırada yer alıyor.

Şanşi eyaletinde yere tükürmek yasaklandı

Diğer yandan Şanşi Eyalet Halk Kongresi, ülkede yaygın bir davranış olarak kabul gören yere tükürmeyi, Kovid-19 salgını sürecinde halk için bir tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle çıkardığı bir yasayla yasakladı.

Yasaya göre, yere tükürenler ve tükürdüğünü temizlemeyenler 70 dolara kadar para cezasına çarptırılacak. Eyalet ayrıca idari ceza kayıt sistemi kurarak, yasayı ihlal edenleri kamuoyuna ifşa edecek.

Ülkede sokaklarda, metrolarda, kapalı alanlarda bile yere tükürme hareketiyle karşılaşılabiliyor. 

Çin'de bugüne kadar 82 bin 947 Kovid-19 vakası görüldü, salgın nedeniyle 4 bin 633 kişi öldü.

AA

Okunma Sayısı: 713
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    17.5.2020 22:32:00

    Efendimiz HZ.MUHAMMED SAV.Bundan 1450 yıl önce yerlere tükürmeyiniz diye buyurark bizlere en güzel tedbir almayı,doğru yaşamayı,çevreyi korumayı öğretmiştir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

Yüzyılın en büyük krizi kapıda

Gençliğin önceliği hürriyet

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

Şehide duâ

En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Tarihe düşülen notlar
Genel

Yüzyılın en büyük krizi kapıda
Ahmet BATTAL

Fetömetreli adalete güvenelim mi?
Süleyman KÖSMENE

Az bir bedel, çok büyük netice!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
Cevher İLHAN

Kayyımla demokrasi kıyımı
Risale-i Nur'dan

İsrafla gelen hırsın neticeleri
M. Latif SALİHOĞLU

Uhuvvette suhulet ve selâmet var
Faruk ÇAKIR

Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.