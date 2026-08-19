Gazze’de görülmemiş insani felaket var

Gazze’deki Filistin hükümeti, bölgede “İsrail ablukasının sürmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması sebebiyle benzeri görülmemiş bir insanî felaket” yaşandığını açıkladı.

Artık yeter - En kötüsü dünyanın sessizliği

Gazze’deki Filistin hükümeti, Gazze’deki ateşkesin ikinci aşaması için görev yapması öngörülen Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’ni sorumluluklarını üstlenmeye davet etti. Gazze Şeridi’ndeki Hükümet Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ablukasının sürmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması sebebiyle Gazze’de benzeri görülmemiş bir insanî felaket” yaşandığına dikkat çekildi.

Uluslararası topluma sorumluluk çağrısı

Açıklamada, Gazze’de görev devri için “gerekli idarî, hukukî ve lojistik düzenlemelerin tamamlandığı” vurgulanırken, teknik ve mesleki kadrolarda temel hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve herhangi bir idarî boşluğu önlemek amacıyla çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Ateşkesin taraflarının ve uluslararası toplumun ise çalışmalarına başlama ve Gazze’de giderek ağırlaşan insanî krize yönelik sorumluluklarını üstlenmek üzere Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin çalışmalarını güvence altına alması gerektiği bildirildi.

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Hamas: Ateşkes kasıtlı olarak baltalanıyor

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin batısındaki limanda bulunan bir kafeye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, saldırının “saldırganlığın sürdürülmesi ve kanlı bir tırmanışın kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi” anlamına geldiği aktarıldı. Hamas’ın açıklamasında, saldırının Netanyahu hükümetinin ateşkesi kalıcı hale getirmeye ve anlaşmanın uygulanmasına yönelik tüm çabaları baltalama konusundaki ısrarını gösterdiği ifade edildi. Hamas’ın açıklamasında, söz konusu tutumun bölgede gerilimi sona erdirmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalara “açık bir meydan okuma” olduğu belirtildi.

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Trump ‘durun’ dedi, İsrail takmadı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, “Gazze’ye saldırıları sürdüreceklerini” açıklayarak meydan okudu. Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Gazze politikasının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından ortaya konduğunu kaydetti. Paylaşımda, bu politikanın “tehditleri ortadan kaldırmak” ve “7 Ekim’e katılan herkesten intikam almak” olduğunu ileri süren Katz, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu. Fox News muhabiri Trey Yingst’e verdiği röportajda Trump, Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas’ın “silah bırakacağını” söyleyerek, İsrail’in “Gazze’ye saldırı düzenlememesi gerektiğini” ifade etmişti.

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