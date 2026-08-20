Trump’ın açıklaması havada kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni ekonomik adımlar atılacağını duyurarak Tahran yönetimine karşı kapsamlı bir ekonomik operasyon başlatacaklarını açıkladı. Trump, söz konusu adımları “herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar yürütülen en yıkıcı ekonomik operasyon” olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin Tahran’ın yenilginin eşiğinde olduğu yönündeki iddialarını eleştirerek, Washington’ın kendi hesap hatalarını gizlemek için daha büyük yenilgilerle sonuçlanan adımlar attığı değerlendirmesinde bulundu. Garibabadi, ABD’nin İran’a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini savunarak, Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını ‘ekonomik savaş’ koydular” açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıkladığı “Ekonomik D-Day operasyonunun” Washington’un artan borç ve faiz maliyetlerinden kaynaklanan ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 413

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.