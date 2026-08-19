Furkan Vakfı’na operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün şafak vakti Furkan Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi.

Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı. Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme”, “örgüt üyeliği”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmî belgede sahtecilik” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamalarının yöneltildiğini bildirdi. Haber Merkezi

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