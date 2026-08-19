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19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Artık yeter - En kötüsü dünyanın sessizliği

19 Ağustos 2026, Çarşamba 01:17
Gazze’de insanî dram büyürken, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik baskılar sürüyor. ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffrıes, Trump yönetimine çağrıda bulunarak, “Artık yeter” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Başkan Donald Trump hükümetini, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı harekete geçmeye çağırdı. Jeffries X hesabından Batı Şeria’daki duruma ilişkin açıklama yaptı. Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı, “yasayı ihlâl eden” İsraillilerin, Filistinlilerin evlerini kuşatmasının “kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Jeffries, “Artık yeter” ifadesini kullandı.

“İsrail’e karşı harekete geçin”

Jeffries, şunları kaydetti: “Trump yönetiminin, İsrail hükümetini, masum Filistinli sivillerin canlarını, mülklerini ve geçim kaynaklarını korumaya zorlaması gerekiyor” Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos’tan bu yana Kusra’daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyordu. Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Ankara - aa

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En kötüsü dünyanın sessizliği

Gazze’de büyüyen insanî dram karşısında dünyanın sessizliği sürüyor. Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, şehirdeki yerinden edilen Filistinlilerin son durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Gazze Şeridi’nde yerinden edilen en az 2 milyon 150 bin Filistinlinin çadırlarda ve barınma merkezlerinde ağır koşullar altında, bunlardan 800 binden fazlasının ise “insanî hayat için uygun olmayan” şartlarda yaşama mücadelesi verdiği bildirildi. Çadırların yalnızca “birkaç aylık acil bir müdahale olarak tasarlandığı ve yeniden inşa süreci tamamlanana kadar hiçbir şekilde geçici barınmanın yerini alamayacağı” vurgulanan açıklamada, “yerinden edilmiş kişilerin felaket boyutundaki yaşam ve barınma koşullarını kurtarmak için acil bir ulusal çağrı” başlatarak, bölgeye prefabrik evlerin ve barınma gereçlerinin sokulmasının zorunluluğunun altı çizildi. Prefabrik evler ve uygun yapı malzemeleri gibi temel barınma için gerekli şeylerin girişini engelleyen “İsrail vetosunun” kınandığı açıklamada, İsrail’in engellemelerine karşı “uluslararası sessizliğe” de dikkati çekildi.

İstanbul - aa

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İsrail işgali sürdürmekte ısrarcı

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun heyetleriyle yaptığı Gazze anlaşmasında ikinci aşamaya geçişi ilerletmeyi amaçlayan görüşmede, birçok konuda mutabakat sağlanamadığını bildirdi.  The Jerusalem Post gazetesinin ismi paylaşılmayan kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail tarafı toplantıda Hamas silahsızlandırılana kadar Gazze Şeridi’nde yeniden inşa çalışmalarının başlamayacağını talep ederken Netanyahu, Gazze Şeridi’nde saldırıları durdurmayı reddederek hedeflerindeki kişilere saldırılarını sürdürmekte ısrar etti. Toplantıda İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesine ilişkin bir karar da alınamadı. Gazze’deki işgali yürüten İsrail askerlerinin sayısının da azaltılmayacağı kaydedildi.

Haber Merkezi

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