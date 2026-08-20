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21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Netanyahu’dan seçim şovu

20 Ağustos 2026, Perşembe 23:35
Netanyahu, İsrail’deki seçimler öncesinde bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İsrail, Türk askerinin konuşlanacağı iddia edilen Halep’teki Ebu Zuhur Üssü’nü bombalarken, ABD’den “Ankara karşılık verebilirdi” açıklaması geldi.

Gazze’de yaptığı soykırımın ardından İran’a, Lübnan’a saldıran ve Batı Şeria’yı ilhak etme girişiminde bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde kamuoyu desteğini geri kazanma uğruna daha tehlikeli bir kumara soyundu. Türkiye sınırına 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’nı sekiz kez savaş uçaklarıyla bombaladı. Ardından İsrail Başbakanlık Ofisi’nden üssün Türk askerinin konuşlanacağı için vurulduğu açıklaması yapıldı. Açıklamada ‘Türk askerinin Suriye’de konuşlanması İsrail için tehdit’ ifadeleri de yer aldı.

ABD BİLİYORDU, ANKARA’YA HABER VERİLMEDİ

Karar’ın haberine göre, provokatif saldırı ABD Büyükelçisi Barrack’ın ‘Türkiye, Suriye ve İsrail arasında üçlü saldırmazlık mekanizması kuracağız’ çıkışından sonra gelmesi dikkat çekti. Saldırıya dair açıklama yapan Barrack’ın ‘İsrail bizi uyardı ama Ankara’yı uyarmadı, Türk ordusu askeî yollarla karşılık verebilirdi. Türkiye soğukkanlı davrandı durum fazla kötüleşmedi’ şeklindeki sözleri ise durumun ciddiyetini gösterdi.

DÜNYAYA ÇAĞRI

Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı “İsrail’in Suriye’ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise, saldırının Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğunu bildirdi. Farklı ülkeler de İsrail’e tepki gösterdi.

Haber Merkezi

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