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7 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Çin: Gazze, Filistinlilere aittir

07 Mart 2025, Cuma 13:02
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve bölgede yaşayan Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıkarak, "Gazze, Filistinlilere aittir." dedi.

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Bakan Vang, Çin Ulusal Halk Kongresinin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de "Çin'in Dış Politikası ve Dış İlişkileri" başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Çin'in Orta Doğu'daki rolü ve Trump'ın Gazze planına ilişkin soruya verdiği cevapta Vang, "Gazze, Filistinlilere aittir, Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Gazze'nin statüsünü zorla değiştirmek barış değil yalnızca kaos getirecektir." ifadelerini kullandı.

Çin'in Gazze'de barışın sağlanması için Mısır ve diğer Arap ülkeleri öncülüğündeki planı desteklediğini ifade eden Vang, ABD'yi adını anmadan eleştirerek, "Eğer büyük ülke, Gazze halkını gerçekten umursuyorsa kapsamlı ve kalıcı barışı teşvik etmeli, insani yardımı artırmalı, 'Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi' ilkesini gözeterek Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da barış olmadan dünyada istikrarın sağlanamayacağının altını çizen Vang, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin sorunu, daima Orta Doğu sorununun merkezinde yer aldı. İsrail-Filistin çatışması sürekli tekrarlanıyor çünkü iki devletli çözümün ancak yarısı gerçekleşti. İsrail Devleti, uzun zamandan bu yana varlığını sürdürüyor fakat Filistin Devletine hala ulaşılamıyor. Uluslararası toplum, sonraki süreçte iki devletli çözüme daha fazla odaklanmalı ve bağımsız Filistin Devletine daha fazla destek vermeli. Filistin ile İsrail ancak o zaman gerçekten barış içinde birlikte var olabilir, Arap ve Yahudi halkları sürekli dostluk içinde bir arada yaşayabilir."

Filistinli taraflara birlik çağrısı

Çinli Bakan, Filistinli taraflara, Pekin Deklarasyonu'ndaki irade beyanına uygun olarak aralarında birliği sağlama çağrısında bulunurken Orta Doğu'daki tüm tarafların farklılıklarını kenara bırakarak Filistin Devletini desteklemesi, uluslararası toplumun da İsrail ile Filistin arasında barışı teşvik için mutabakat inşa etmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in Orta Doğu ülkelerinin stratejik ortağı, Arap halklarının samimi dostu olduğunu belirten Vang, Orta Doğu'da barış, adalet ve kalkınma için çaba göstereceklerini, bölge ülkelerinin kendi kaderlerini ellerine almasını, kendi kalkınma yollarını, barış ve diriliş rüyalarını gerçekleştirmesini destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu belirten Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da öne sürmüştü.

ABD Başkanı Trump, ayrıca "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

Trump'ın önerisi, Gazze'deki mevcut ateşkesin uygulanmasını da etkilemiş; İsrail tarafı ateşkesin işgali sona erdirmeye yönelik ikinci anlaşmasını müzakere etmekten vazgeçmiş ve Gazze'ye insani yardımları durdurmuştu.

AA

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