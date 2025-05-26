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26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze katliamına 50 bin kefenle protesto

26 Mayıs 2025, Pazartesi 15:33
İtalya’da birçok belediye, Gazze’de devam eden katliamlara dikkat çekmek ve dayanışma göstermek amacıyla “Gazze İçin Kefen” kampanyasını başlattı.

Ülke genelinde balkonlara ve pencerelere asılan 50 bin beyaz çarşaf, İsrail saldırılarında can veren Filistinlilerin kefenlerini temsil ediyor. Belediyeler, vatandaşları pencerelerine ve balkonlarına beyaz çarşaf asmaya davet ederek, bu eylemin sivillere yönelik saldırıları durdurma çağrısı ve insanî koridorların açılması talebi olduğunu ifade etti. 

Ayrıca, vatandaşlardan beyaz çarşaflarının fotoğraflarını sosyal medyada “#SonGünGazze, #Hemen Ateşkes ve #50BinKefen “etiketleriyle paylaşmaları istendi. “Herkesin gözü önünde bu bir soykırımdır ve kabul edilemez.” diyerek tepkisini dile getirdi. 

Ülkenin farklı bölgelerindeki belediyeler de ortak bir mesaj verdi:“Bu kefenler, dünyanın hayattayken görmediği insanlar için. Onlara son bir saygı duruşu ve hafızayı canlı tutma çabasıdır.

Haber Merkezi

AA

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