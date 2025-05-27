Son iki yılda artan maliyetler ve dolar bazında yüzde 60’a kadar yükselen fiyat farkı ile istihdam ve kapasite kullanım oranlarında ağır darbe alan tekstil ve hazır giyim sektörü dipten dönüş için 2026 sonuna işaret etti.

2022’de 21.2 milyar dolar olan hazır giyim ihracatı 2024’te 17.9 milyar dolara kadar gerilerken, son açıklanan şubat verisi ile istihdam tekstil ve hazır giyimde 1 milyonun altına düştü. Üreticilerin artık bu şartlar altında ayakta kalamayacağını kaydeden sektör temsilcileri, ‘enflasyonun faturasını biz ödedik’ derken, bazı markaların da Türkiye’den çıkış yoluna girdiğini aktardı. Sözcü’nün haberine göre, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, bu yıl sektörün ihracattaki kaybı telafi etmesinin imkansız olduğunu belirtti. Gelişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, maliyetlerinin 2.7 kat arttığını ve artık sektörün bu şekilde ayakta kalamayacağını belirtti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 254

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.