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27 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

“Enflasyonun faturasını biz ödedik”

27 Mayıs 2025, Salı 13:38
Son iki yılda artan maliyetler ve dolar bazında yüzde 60’a kadar yükselen fiyat farkı ile istihdam ve kapasite kullanım oranlarında ağır darbe alan tekstil ve hazır giyim sektörü dipten dönüş için 2026 sonuna işaret etti.

2022’de 21.2 milyar dolar olan hazır giyim ihracatı 2024’te 17.9 milyar dolara kadar gerilerken, son açıklanan şubat verisi ile istihdam tekstil ve hazır giyimde 1 milyonun altına düştü. Üreticilerin artık bu şartlar altında ayakta kalamayacağını kaydeden sektör temsilcileri, ‘enflasyonun faturasını biz ödedik’ derken, bazı markaların da Türkiye’den çıkış yoluna girdiğini aktardı.

Sözcü’nün haberine göre, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, bu yıl sektörün ihracattaki kaybı telafi etmesinin imkansız olduğunu belirtti. Gelişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, maliyetlerinin 2.7 kat arttığını ve artık sektörün bu şekilde ayakta kalamayacağını belirtti.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    27.5.2025 16:13:47

    Tekstil sektörü istihdama en fazla katkısı olan sektörlerin başındadır. Bilhassa hazır giyim sektörü olarak 'konfeksiyon,kısmı bu alanda nerede ise birebir istihdam sağlayan yegane üretim sektörüdür. Ticari hayatımın 20 yılını geçirdiğim bu sektörün işsizliğe,ülkemizin birikiminin ve kalitesini ispatlamış ,marka olmuş üreticilerini de nazara aldığımızda bugünkü hali üzüyor. Zira ülke dışında daha ucuza çalışan var diye firmalarımızın gitmesi işsizliği arttıran ,haberdeki gibi ihracat kaybına da neden olan bir tablo akıl alacak gibi değil. Dilerim en kısa sürede 'itibardan tasarruf olmaz,diyenlern bu halden ders çıkartıp,gereken teşvik,destekleri verirler.

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