"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Kanlı ihtilalin 65. yıl dönümü - Açtığı yaralar hâlâ sarılabilmiş değil!

27 Mayıs 2025, Salı 17:00
27 Mayıs 1960’daki ‘kanlı darbe’nin açtığı yaralar hâlâ sarılabilmiş değil. 1960’daki darbe, sonrakilere de zemin hazırlamıştı.

Darbeciler hem zalim, hem yalancı
27 Mayıs İhtilâli’nin 65. sene-i devriyesi
Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

 

 

 

 

 

12 Eylül 1980’deki darbe daha uzun süreli etki yapmış olsa da 27 Mayıs, buna da zemin hazırlayan bir darbe olması bakımından 'darbelerin anası' kabul edilir.

Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın zulmen idamıyla neticelenen darbe, Türkiye açısından kapanmayan yaralara sebep oldu.

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başsavcılık, İBB Başkanının mesajlarını yasaklayamaz

    Kanlı ihtilalin 65. yıl dönümü - Açtığı yaralar hâlâ sarılabilmiş değil!

    “Enflasyonun faturasını biz ödedik”

    İsrail, Gazze’nin yüzde 77’sini işgal etti

    Depremzedelere, ‘hakkını aradın’ cezası

    100 yıllık itiraf

    Putin: Microsoft ve Zoom nefessiz bırakılmalıdır

    DSÖ: Gazze'de dünyanın gördüğü en kötü açlık krizlerinden biri yaşandı

    AB'den "Rusya'ya baskı yapılması" çağrısı

    Mescid-i Aksa boğucu bir abluka altında

    Erdoğan ne demek istedi?

    Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

    Darbeciler hem zalim, hem yalancı

    Liverpool'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 53 yaşında bir İngiliz gözaltına alındı

    Yunanistan'da Strep A bakterisi sebebiyle 9 okul geçici olarak kapatıldı

    Trump: Putin tamamen çıldırdı

    'Yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz, yüzlerce seçeneğimiz var'

    Akran şiddeti tırmanıyor

    Tarihin en büyük ziraî afetini yaşıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.