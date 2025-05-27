Kanlı ihtilalin 65. yıl dönümü - Açtığı yaralar hâlâ sarılabilmiş değil!

27 Mayıs 1960’daki ‘kanlı darbe’nin açtığı yaralar hâlâ sarılabilmiş değil. 1960’daki darbe, sonrakilere de zemin hazırlamıştı.

Darbeciler hem zalim, hem yalancı

27 Mayıs İhtilâli’nin 65. sene-i devriyesi

Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

12 Eylül 1980’deki darbe daha uzun süreli etki yapmış olsa da 27 Mayıs, buna da zemin hazırlayan bir darbe olması bakımından 'darbelerin anası' kabul edilir.

Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın zulmen idamıyla neticelenen darbe, Türkiye açısından kapanmayan yaralara sebep oldu.