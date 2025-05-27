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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

100 yıllık itiraf

27 Mayıs 2025, Salı 13:17
OSMANLI SONRASI BATI TARAFINDAN ŞEKİLLENEN ORTADOĞU COĞRAFYASINDA KAN VE GÖZYAŞI DİNMEDİ. TAM BİR ASIR SONRA ABD'DEN "YANLIŞ YAPTIK" İTİRAFI GELDİ.

EMPERYAL HATA NESİLLERE MÂL OLDU - ARTIK HAYALÎ SINIRLAR OLMAYACAK

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne geçtiğimiz haftalarda atanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla Suriye Özel Temsilciliği görevini de üstlenen Tom Barrack’tan çarpıcı açıklamalar geldi. “Batı bir asır önce haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı” diyen Barack, 6 Mayıs 1916 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan, daha sonra Rusya’nın da katıldığı Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu’daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşmaya ilişkin de konuştu. Barack, “Sykes-Picot (anlaşması) Suriye’yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

 

“Batı müdahalesi dönemi sona erdi”

Açıklamalarının devamında “Batı müdahalesi dönemi sona ermiştir. Gelecek; bölgesel çözümlere, ortaklıklara ve saygıyı temel alan bir diplomasidedir” diyen ABD’nin Ankara Büyükelçisi, “Başkan Trump’ın vurguladığı gibi, “Batılı müdahalecilerin, nasıl yaşanacağı ve kendi işlerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda ders vermek için Ortadoğu’ya uçtuğu günler geride kaldı” sözlerini sarf etti. Barack açıklamalarını, “Suriye’nin trajedisi bölünmüşlük içinde doğdu. Suriye’nin yeniden doğuşu saygınlık, birlik ve halkına yatırımla gerçekleşmelidir. Türkiye, Körfez ve Avrupa ile beraberiz - bu kez askerlerle, nutuklarla ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz” diyerek sonlandırdı.

SYKES-PİCOT ANLAŞMASI NEDİR?

Sykes-Picot Antlaşması, 16 Mayıs 1916 tarihinde Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında yapılan, daha sonra Rusya’nın da katıldığı Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu’daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli antlaşma olarak biliniyor. Antlaşma 1917’de Rusya’da iktidarı ele geçiren yeni Sovyet Hükümeti tarafından ifşa edilmişti.

AA

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