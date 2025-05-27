Erdoğan ne demek istedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Her Mahallesiyle İstanbul” programında yaptığı konuşmada muhalefete yönelik sert ifadeler kullandı.

Ancak Erdoğan’ın konuşmasındaki bazı cümleler, kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı. Ülkenin Cumhurbaşkanı ve iktidar partisinin genel başkanı olan Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Faşizm öyle bir raddeye vardı ki kendileri dışında kimseye tahammülleri yok. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi, muhalefet partisi mensubu bile olsa zorbalıkla sindirmeye çalışıyorlar.” Bu sözler, iktidarın başındaki bir liderin kendisini âdeta bir muhalif konumunda tanımladığı yorumlarına sebep oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.