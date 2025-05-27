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27 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Depremzedelere, ‘hakkını aradın’ cezası

27 Mayıs 2025, Salı 13:30
Depremzedelerin açtığı davaların bilirkişi raporlarında ‘idarî yönetimin’ de kusurlu bulunmasıyla birlikte AFAD, dava açan depremzedelerin aldığı kira desteğini kesti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yıldan fazla zaman geçti. Yaralar hâlâ sarılamadı, yüz binlerce insan, konteyner kentlerde hayatta kalmaya çalışıyor. Felaketten sonra hayatta kalabilen depremzedeler ise haklarını aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise, dava açan depremzedelerin kira yardımını kesti. 

Sindirme politikası

Depremzede avukatı Bahri Gödeoğlu, “Dava açtığımız depremzedelerin AFAD’dan aldığı kira yardımlarının kesildiğini gördük. Müvekkillerim AFAD’ı aradıklarında ‘sistemimizde rezerv alanlar, güçlendirme yapılanlar ve dava açanlar için artık kira yardımı alamayacağınız yazıyor’ demişler. Bilirkişi raporunda uzmanlar yüzde 20 ile idarî yönetimi suçlu buldu. Bu yüzde 20’lik oranın içinde AFAD’ın da payı var. İdarî yönetimin kusurları ortaya çıkmaya başlayınca davaların önünü almak için vatandaşı sindirme politikası izleniyor” diye konuştu.

Sırtımızdaki yük daha da arttı

Sözcü’nün haberine göre ka desteği kesilen vatandaşlardan N.Y. AFAD’a tepki gösterdi. Durumu CİMER’e de ilettiğini söyleyen N.Y. “Apartmanımızda 20 kişinin yardımı kesildi. Bunlardan 8’i davalıktı. Apartmandan AFAD’a gidenlere mahkeme yüzünden kira yardımının kesildiği söylenmiş. Diğer 12 kişinin adres sorunları varmış. Ben depremde konteyner bile kullanmadım. Hepi topu 7.500 TL alıyordum devletten ona da göz diktiler. Kiram 20 bin TL üstünü tamamlayıp ödüyordum bu ekonomide sırtımızdaki yük daha da arttı. Hakkımızı aradığımız için cezalandırılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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