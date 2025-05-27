Hamas, ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

Hamas Hareketi'nin, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze Şeridi’nde ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi.

Hamas'a yakın Filistinli bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Hamas, Witkoff'un ateşkes önerisini kabul etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, Hamas'ın Filistin halkının çıkarları ve devam eden soykırımın durdurulması amacıyla Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini belirtti.

Kaynak, söz konusu ateşkes önerisine ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Witkoff, Hamas'ın tutumunun kabul edilemez olduğunu savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Axios'tan Barak Ravid'e yaptığı açıklamada, ABD tarafından sunulan ateşkes önerisini Hamas'ın kabul ettiğine yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Witkoff, Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Hamas'tan gördüklerim hayal kırıklığına sebep oldu ve tamamen kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in geçici bir ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul edeceğini söyleyen Witkoff, bu anlaşmayla birlikte yaşayan ve ölen esirlerin yarısının geri döneceğini savundu.

Witkoff, "Bu süreç, kalıcı bir ateşkese giden yolu bulmak için benim başkanlık etmeyi kabul ettiğim esaslı müzakerelerle ilerleyecek. Şu an bu anlaşma masada. Hamas bunu kabul etmelidir." yorumunu yaptı.

Özel Temsilci Witkoff, açıklamasında, iddialarına rağmen "Hamas'a yeni bir öneri verilmediğini" belirtti.