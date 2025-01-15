"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Çocuklar savaş mağduru

15 Ocak 2025, Çarşamba 11:23
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023 yılında 473 milyondan fazla çocuğun ihtilaf bölgelerinde yaşadığını kaydederek, “2025 çocuklar için yeni krizlerin başlayacağı bir dönem olabilir” ikazını yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023 yılında 473 milyondan fazla çocuğun ihtilaf bölgelerinde yaşadığını, 2024’te bu rakamın daha da yükseldiğinin tahmin edildiğini bildirdi. UNICEF, 2025’te çocukları etkileyecek sınamalara ilişkin öngörülerin bulunduğu rapor yayımladı. Çocukların haklarını ve refahını korumak için sistemlerin yeniden düşünülmesi ve güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğine işaret edilen raporda, sadece hizmet sunumunun ötesine geçen sistem yaklaşımlarının çocukların hayatının her alanında dayanıklılık oluşturmak için büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Raporda, bu sistem yaklaşımlarının, okulları ve toplulukları koruma altına alan afet hazırlık çerçevelerinden acil durumlara, uyum sağlayabilen eğitim sistemlerine veya acil ihtiyaçlara cevap verirken gelecekteki riskleri de öngörebilen kapsayıcı sağlık sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığına dikkat çekildi. Çatışma ortamlarında çocukların hayatları, hakları ve refahının giderek daha fazla tehdit altına girdiğinin altını çizilen raporda,” 2023 yılında dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk ihtilaf bölgelerinde yaşıyordu. Bu sayının 2025 yılında daha da artmış olması muhtemel. Çatışmadan etkilenen çocukların oranı, 1990’larda yaklaşık yüzde 10 iken bugün neredeyse iki katına çıkarak yüzde 19’a ulaştı.” bilgisi verildi.

En çok çocuklar etkileniyor

Kapsamlı raporda, dünyada artan jeopolitik rekabetler yüzünden uluslararası kurumların felce uğradığı, bu durumdan en çok çocukların olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde hem devlet hem de devlet dışı aktörler, sivil nüfusu korumak için tasarlanmış uluslararası yasaları çiğnemeye giderek daha istekli görünüyor. Okul ve hastane gibi sivil altyapıya yönelik saldırılar giderek daha yaygın hale geliyor” ifadesi kullanıldı.

Raporda, yaşanan bu zorluklar karşısında özellikle çocukların geleceği için çok daha fazla yatırım yapılması gerektiği kaydedildi. Raporda, ekonomik durumla ilgili gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik görünümün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde belirlenen yüzde 7 büyüme hedefinin çok altında kaldığı uyarısı yapıldı. Yaklaşık 400 milyon çocuğun borç yükü nedeniyle hayatî yatırımların gerçekleşemediği ülkelerde yaşadığı ifade edilen raporda, 34 Afrika Birliği ülkesinden 15’inin eğitime tahsis edilen bütçeden daha fazlasını borç ödemelerine ayırdığı aktarıldı. Çevre ve iklim değişikliği hususunda ise durumun çocuklar için çok endişe verici olduğu kaydedilen raporda, “Çocuklar, fizyolojik ve gelişimsel özellikleri nedeniyle iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkileniyor. 5 yaş altı çocuklar, iklim değişikliğiyle bağlantılı küresel hastalık yükünün yüzde 88’ini taşıyor.” bilgisi verildi.

AA

Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuklar savaş mağduru

    Prof. Dr. Ahmet Yıldız: Kutuplaştırıcı dil ötekileştirir

    Mülâkat puanları önceden belirlenmiş

    Depremzedeler hâlâ çadırlarda

    Memurlar iş bıraktı

    Netanyahu savaş suçlusudur

    Blinken protesto edildi: "Soykırım bakanı" - "Sizi affetmeyeceğiz"

    İsrail zaman kazanma oyunu oynuyor

    Gazze harap oldu, ateşkes müzakerede

    İsrail kabinesinde ateşkes çatlağı

    Rüzgârlar yangını büyütecek

    İsrail zindanlarında sistematik işkence var

    Galata’da miting, Ceyhan’dan petrol sevkiyatı

    Köprü ve otoyol zamlarına büyük tepki

    Üretim maliyetinde Balkanlarda birinciyiz!

    İşgalci İsrail ordusu, Şam'ın 20 kilometre yakınında!

    Nihayet ateşkese çok yakınız

    Türkiye, memnuniyet sıralamasında sonda

    Otoriter rejimler Dini kullanır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Saatleri mi durmuş yoksa zaman mı?
    Abdurrahman AYDIN

    Risale dersinin usûlü hakkında bir müzâkere (1)
    Risale-i Nur'dan

    Ateş dahi, emir tahtında bir vazife yapıyor
    Cevher İLHAN

    Terörist başının övdüğü “yeni paradigma”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aklın nuru, kalbin huzuru için...
    Faruk ÇAKIR

    Seçim var, aday olmak yasak!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Prof. Dr. Ahmet Yıldız: Kutuplaştırıcı dil ötekileştirir
    Genel

    Mülâkat puanları önceden belirlenmiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.