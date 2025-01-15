Çocuklar savaş mağduru

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023 yılında 473 milyondan fazla çocuğun ihtilaf bölgelerinde yaşadığını kaydederek, “2025 çocuklar için yeni krizlerin başlayacağı bir dönem olabilir” ikazını yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023 yılında 473 milyondan fazla çocuğun ihtilaf bölgelerinde yaşadığını, 2024’te bu rakamın daha da yükseldiğinin tahmin edildiğini bildirdi. UNICEF, 2025’te çocukları etkileyecek sınamalara ilişkin öngörülerin bulunduğu rapor yayımladı. Çocukların haklarını ve refahını korumak için sistemlerin yeniden düşünülmesi ve güçlendirilmesi yönünde adımlar atılması gerektiğine işaret edilen raporda, sadece hizmet sunumunun ötesine geçen sistem yaklaşımlarının çocukların hayatının her alanında dayanıklılık oluşturmak için büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Raporda, bu sistem yaklaşımlarının, okulları ve toplulukları koruma altına alan afet hazırlık çerçevelerinden acil durumlara, uyum sağlayabilen eğitim sistemlerine veya acil ihtiyaçlara cevap verirken gelecekteki riskleri de öngörebilen kapsayıcı sağlık sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığına dikkat çekildi. Çatışma ortamlarında çocukların hayatları, hakları ve refahının giderek daha fazla tehdit altına girdiğinin altını çizilen raporda,” 2023 yılında dünya genelinde 473 milyondan fazla çocuk ihtilaf bölgelerinde yaşıyordu. Bu sayının 2025 yılında daha da artmış olması muhtemel. Çatışmadan etkilenen çocukların oranı, 1990’larda yaklaşık yüzde 10 iken bugün neredeyse iki katına çıkarak yüzde 19’a ulaştı.” bilgisi verildi.

En çok çocuklar etkileniyor

Kapsamlı raporda, dünyada artan jeopolitik rekabetler yüzünden uluslararası kurumların felce uğradığı, bu durumdan en çok çocukların olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde hem devlet hem de devlet dışı aktörler, sivil nüfusu korumak için tasarlanmış uluslararası yasaları çiğnemeye giderek daha istekli görünüyor. Okul ve hastane gibi sivil altyapıya yönelik saldırılar giderek daha yaygın hale geliyor” ifadesi kullanıldı.

Raporda, yaşanan bu zorluklar karşısında özellikle çocukların geleceği için çok daha fazla yatırım yapılması gerektiği kaydedildi. Raporda, ekonomik durumla ilgili gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik görünümün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde belirlenen yüzde 7 büyüme hedefinin çok altında kaldığı uyarısı yapıldı. Yaklaşık 400 milyon çocuğun borç yükü nedeniyle hayatî yatırımların gerçekleşemediği ülkelerde yaşadığı ifade edilen raporda, 34 Afrika Birliği ülkesinden 15’inin eğitime tahsis edilen bütçeden daha fazlasını borç ödemelerine ayırdığı aktarıldı. Çevre ve iklim değişikliği hususunda ise durumun çocuklar için çok endişe verici olduğu kaydedilen raporda, “Çocuklar, fizyolojik ve gelişimsel özellikleri nedeniyle iklim değişikliğinden orantısız bir şekilde etkileniyor. 5 yaş altı çocuklar, iklim değişikliğiyle bağlantılı küresel hastalık yükünün yüzde 88’ini taşıyor.” bilgisi verildi.