Besiciden Et ve Süt Kurumuna tepki

Kurban pazarında besici, Et ve Süt Kurumu’nun kurban alış fiyatlarına tepki gösterdi.

Ankara’daki Mühye Köyü’nde bulunan kurban pazarında Kurban Bayramı’nda fiyatların yarıya düşmesine rağmen satışlardaki yoğunluk düşük kaldı. Besici, üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alacağını açıklayan Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) verdiği fiyatlara tepki göstererek, ‘’Bana öldüğüm parayı teklif ettikten sonra Et ve Süt Kurumu’na verene kadar burada garibana veririm, sevap alırım. Et ve Süt Kurumu nakit para da vermeyecek, vadede çek verecek. Nakit olacak ki biz ‘zararımız çıktı’ diyelim, nakit olmadığında bizim zararımız yine aynı. Emekli güzel bir ikramiye alsaydı baya bir satış yapardık” dedi.

Hayvancılık desteklenmiyor

Satışlarının maliyetlerini karşılamadığını belirten bir besici, Diyanet’in kurbanlık bağış fiyatlarını eleştirerek şöyle konuştu: “Devletimiz de insanımız da hayvancı da hayvancıyı desteklemiyor. Aracı denen insanlar benim hayvanıma 7 bin lira teklif ediyor. Bu nasıl bir vicdandır ya? Et ve Süt Kurumu ‘Getir ben alayım’ diyor. Tamam alın ama zararına niye alıyorsun? Hayvanımı 20 bin liraya mal etmişim, Et ve Süt Kurumu 8-9 bin liraya kesecek, o da 40 gün sonra ödemeli. Hayvancı para kazanmıyor, hayvancı rezil. Marketlere ve Diyanet’e seslenmek istiyorum: 5 bin 500 liraya kurban satıyorsanız bütün kurbanlarınızı ben satın alayım, siz kurban satmayın. 5 bin 500 liraya kurban nerede var?”

Ankara - Anka