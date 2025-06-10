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10 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

“Filistin için kırmızı çizgiyi geçtiniz”

10 Haziran 2025, Salı 02:20
İngiltere’nin İsrail’e silah satışını protesto eden binlerce gösterici, Londra’daki parlamento binası önünde kırmızı giysiler ve uzun örtülerle insan zinciri oluşturdu. “Filistin için kırmızı çizgiyi geçtiniz” mesajı veren eylemciler, hükümeti İsrail’e silah ambargosu uygulamaya çağırdı.

İngiliz vekiller ve aktivistler, hükümetin İsrail’le askerî iş birliğini sonlandırmasını talep etti. Eyleme katılan İşçi Partisi milletvekili John McDonnell, “Dünyaya mesajımız şu: Gösterilere devam edin. Politikacılarınızdan, İsrail’i bu soykırımı durdurmaya zorlamalarını ve aynı zamanda bu soykırımı gerçekleştiren savaş suçlularını yargılamalarını talep etmeye devam edin” diye konuştu.

Sansür kabul edilemez

İngiliz milletvekili Apsana Begum de, “Bu suç ortaklığına karşı duruyoruz. Sesimizi kullanmaya ve Gazze’de İngiliz yapımı silahların kullanılmasına karşı çıkarak seçmenlerimizi temsil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından protesto ile ilgili paylaşım yapan Yusuf İslam, İngiltere’deki binlerce duyarlı insanın, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vicdan sahibinin duygularına tercüman olduğunu ifade ederek, ana akım medyanın bu olayı haber yapmamayı tercih etmesini eleştirdi. “Filistin’in masum ve mazlum halkına gösterilen bu dayanışma eylemini sansürlemeleri, aslında çok şey anlatıyor” dedi.

İstanbul - Yeni Asya

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