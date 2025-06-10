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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Bayram havası devam etse...

Faruk ÇAKIR
10 Haziran 2025, Salı
Maddî ve manevî pek çok sıkıntıya rağmen İslâm dünyası bir Kurban Bayramını daha geride bıraktı.

Kurban Bayramı vesilesiyle dünyanın değişik yerlerinden “güzel bayram haberleri” geldi ki bu güzelliklerin daha çok bilinmesinde fayda var. Bu sebeple İslâm beldelerinden gelen güzel haberlerin bir kısmını yeniden hatırlayalım ki inşallah her günümüz bayram günleri gibi olsun.

Filistin: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da 80 bin kişi bayram namazı kıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün uzak mahalleleri ile İsrail’e bağlı Filistin şehirlerinden Mescid-i Aksa’ya gelmek isteyen Filistinliler, yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Azerbaycan: Bakü başta olmak üzere Gence, Şeki ve diğer kentlerde sabahın erken saatlerinde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı. Namazın ardından yapılan vaazda, İslâm dünyasına barış, kardeşlik ve yardımlaşma mesajları verildi.

Suriye: Şam’daki tarihî Emevi Camii’ndeki bayram namazına katılanlar, ülkenin selâmeti ve huzuru için dua etti.

Kırgızistan: Bişkek’teki Merkez İmam Serahsi Camii’ne sığmayan cemaat, getirdikleri seccadeleri caminin etrafındaki alana serdi. 

Kosova: Priştine’deki merkezî tören, Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Kosova İslâm Birliği Başkanı Naim Tırnava’nın katılımıyla yapıldı. Tırnava, “Kurban Bayramı, sevinç günü olmasının yanında bir tefekkür günüdür. Birer mümin ve toplum olarak birbirimize daha fazla merhamet, dayanışma ve sorumlulukla yönelmemiz gereken bir gündür” dedi.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk: Kuzey Makedonya’da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezî tören, Üsküp’teki Mustafa Paşa Camii’nde düzenlendi. Bayram hutbesi, Kuzey Makedonya İslâm Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından Arnavutça ve Makedonca verildi. Arnavutluk’ta bu bayram merkezî program, Tiran’daki Ulusun Şehitleri Bulvarı’nda yapıldı.

Bosna Hersek: Saraybosna’daki Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman’a ev sahipliği yaptı.

İran: Namaza gidenler için metro seferleri artıtrılırken, belediye otobüsleri de servis olarak kullanıma sunuldu.

Katar: Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlar ve yabancı misafirler, sabahın erken saatlerinden itibaren başkent Doha’daki Eğitim Şehri Stadı’nı doldurarak çimler üzerine serdikleri seccadelerde bayram namazını eda etti.

Kerkük: Şehir merkezindeki Kerküklüler, bayram namazını Hacı Behiye Camii’nde kıldı. Caminin imamı Ali Köprülü, bayram hutbesinde barış ve huzur vurgusu yaptı.

Nijerya: Yerel kıyafetleriyle camiye akın eden vatandaşlar, bayram namazını eda ederek hep birlikte dua etti. Namazın ardından hutbe veren Annoor Camii İmamı Sheikh Muhammed Swaleh, Nijerya’da birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kamerun: Yaounde’nin en büyük ibadethanelerinden biri olan Merkez Camiindeki kalabalık sebebiyle birçok kişi namazını cami dışında, avluda ve çevredeki kaldırımlarda kıldı. Trafiğe kapatılan bazı cadde ve sokaklar da namaz alanına dönüştürüldü. (aa.com.tr, 6 Haziran 2025)

Haberlere konu olan bu güzelliklerin, sadece bayram günleriyle sınırlı kalmaması en büyük temennimiz. 

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