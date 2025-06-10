'5 yılda 92 milyon iş yok olacak'

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2025-2030 yılları arasında küresel iş gücü piyasasında tarihî bir dönüşüm yaşanacağını öngördü. Rapora göre, 2030’a kadar 92 milyon meslek yok olacak. Bu mesleklerin yerini ise 170 milyon yeni meslek alacak.

Otomasyon, yapay zekâ ve yeşil dönüşüm meslekleri köklü değiştiriyor. WEF’in hazırladığı “2025 Mesleklerin Geleceği” başlıklı raporunda, kasiyer, gişe görevlisi, veri giriş elemanı, müşteri temsilcisi, kömür madencisi, montaj işçisi, çiftçi ve zanaatkarlık gibi pek çok meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu meslekler, otomasyon ve yapay zekâya yenilecek ya da geri plana itilecek. Yapay zekânın etkileyeceği en önde gelen meslekler ise muhasebecilerden grafik tasarımcılara kadar pek çok ofis çalışanının işi olacak. Haber Merkezi Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.