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10 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

'5 yılda 92 milyon iş yok olacak'

10 Haziran 2025, Salı
Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2025-2030 yılları arasında küresel iş gücü piyasasında tarihî bir dönüşüm yaşanacağını öngördü. Rapora göre, 2030’a kadar 92 milyon meslek yok olacak. Bu mesleklerin yerini ise 170 milyon yeni meslek alacak.

Otomasyon, yapay zekâ ve yeşil dönüşüm meslekleri köklü değiştiriyor. WEF’in hazırladığı “2025 Mesleklerin Geleceği” başlıklı raporunda, kasiyer, gişe görevlisi, veri giriş elemanı, müşteri temsilcisi, kömür madencisi, montaj işçisi, çiftçi ve zanaatkarlık gibi pek çok meslek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu meslekler, otomasyon ve yapay zekâya yenilecek ya da geri plana itilecek. Yapay zekânın etkileyeceği en önde gelen meslekler ise muhasebecilerden grafik tasarımcılara kadar pek çok ofis çalışanının işi olacak.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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