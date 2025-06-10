Hasan Hüseyin Yalçın ebedî âleme yolcu edildi

İstanbul’da vefat eden, gazetemiz eski musahhihlerinden ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yalçın’ın ağabeyi Hasan Hüseyin Yalçın, Nevşehir’in Özkonak beldesinde kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Cevval bir dava adamı: Hasan Hüseyin Ağabeyim Hasan Hüseyin Yalçın uzun yıllar gazetenin Yeni Bosna tesislerinde görev yapmıştı. Yalçın, o yıllarda rahmetli Mehmet Kutlular Ağabey tarafından, Büyük Cevşen’i yazmakta olan Hattat Hamid’e yardımcı olarak da bir süre görevlendirilmişti. Merhuma Allah’tan rahmet diler, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz. Nihat Orhan - İstanbul

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