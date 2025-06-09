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9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vefat etti

09 Haziran 2025, Pazartesi 19:10
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

 

Vatandaşlar hastane önünde toplandı

Vatandaşlar, Zeyrek'in ölüm haberi açıklandıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde toplandı.

Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve belediye başkanlarının hastanedeki bekleyişi devam ediyor.

Taziye mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak Zeyrek için başsağlığı dilediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'e Allah’tan rahmet, ailesine, Manisalı hemşehrilerimize ve CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in vefat haberini üzülerek öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Beyefendi'nin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu hastanede tedavi altında verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı'nın mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Ferdi Zeyrek'in öz geçmişi

Ferdi Zeyrek, 1977 yılında Manisa'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamlayan Zeyrek, Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Zeyrek, sivil toplum kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu.

CHP'den 2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Zeyrek, Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerinde meclis üyeliği yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak da görev yapan Zeyrek, 31 Mart 2024'teki seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Nurcan Zeyrek ile 2003 yılında evlenen Zeyrek, 3 kız çocuk babasıydı.

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AA

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