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10 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisi Usdud Limanı'nda

10 Haziran 2025, Salı 02:04
İsrail ordusunun Akdeniz açıklarında uluslararası sularda ilerlerken baskın yaparak alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım götüren "Madleen" gemisi, Usdud (Aşdod) Limanı'na ulaştı.

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Uluslararası sularda ilerlerken İsrail ordusunun 9 Haziran'da düzenlediği baskınla el koyduğu "Madleen" gemisi, İsrail'in güneyindeki limana getirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise Madleen yelkenlisindeki aktivistleri temsil eden avukatlar, müvekkillerinin 17 saat boyunca alıkonulmasının ardından Usdud Limanı'na getirildiğini belirtti.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi tarafından temsil edilen 12 aktivistin büyük olasılıkla mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

 

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik yelkenli, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

AA

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